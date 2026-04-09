Укр
Ру

Сколько автомобилей переоформили через Дію

За два с половиной года украинцы заключили более 500 тысяч сделок купли-продажи авто без посещения государственных учреждений.
ФОТО: freepik.com

Евгений Гудущан
logo9 апреля, 21:20
logo0
logo0 мин

В Украине стремительно растет популярность цифровых сервисов в сфере купли-продажи транспорта. С момента запуска онлайн-услуги в декабре 2023 года через приложение Дія уже заключено более 500 911 сделок с транспортными средствами. Об этом пишет ГСЦ МВД.

Речь идет о продаже легковых авто, мотоциклов и мопедов без необходимости физического посещения государственных учреждений.

Как работает сервис

Услуга доступна только для физических лиц и имеет ограничения - воспользоваться ею можно один раз в год.

Для оформления сделки в приложении необходимо:

  • наличие цифровых документов (ID-карта или паспорт)
  • регистрационный номер налогоплательщика
  • свидетельство о регистрации транспортного средства
  • подтвержденное место жительства

После этого пользователи могут заключить договор полностью онлайн.

Автоматические проверки

Перед подтверждением сделки система проверяет авто через государственные реестры:

  • не находится ли транспорт в розыске
  • нет ли арестов или ограничений
  • соответствуют ли данные владельца

Если выявлены нарушения - сделка автоматически блокируется, а пользователь получает причину отказа.

Что происходит после покупки

После одобрения договора:

  • данные передаются в Главный сервисный центр МВД
  • формируется новое свидетельство о регистрации
  • при необходимости закрепляется новый номер серии DI

Далее документы передаются через ГП "Инфотех" для доставки, которую осуществляет Укрпочта. Срок - до 10 дней.

Важный нюанс с номерными знаками

Если покупатель:

  • оставляет старые номерные знаки - пользование авто возможно сразу после появления электронного техпаспорта в приложении
  • заказывает новые (серия DI) - управлять авто можно только после их физического получения

Аналитика

Более полумиллиона сделок за чуть более чем два года - это показатель глубокой цифровизации рынка транспортных услуг в Украине.

Ключевые факторы популярности:

  • экономия времени
  • минимизация человеческого фактора
  • прозрачность проверок через реестры
  • не портится настроение из-за посещения государственных учреждений

Фактически, сервис постепенно меняет классическую модель купли-продажи авто, уменьшая роль посредников и риски мошенничества.

В то же время ограничение “раз в год” сдерживает массовое использование сервиса, оставляя его ограниченным инструментом для частных лиц.

#Автособытие #Новости