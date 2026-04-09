Сколько автомобилей переоформили через Дію

Переоформили через Дию
В Украине стремительно растет популярность цифровых сервисов в сфере купли-продажи транспорта. С момента запуска онлайн-услуги в декабре 2023 года через приложение Дія уже заключено более 500 911 сделок с транспортными средствами. Об этом пишет ГСЦ МВД.
Речь идет о продаже легковых авто, мотоциклов и мопедов без необходимости физического посещения государственных учреждений.
Как работает сервис
Услуга доступна только для физических лиц и имеет ограничения - воспользоваться ею можно один раз в год.
Для оформления сделки в приложении необходимо:
- наличие цифровых документов (ID-карта или паспорт)
- регистрационный номер налогоплательщика
- свидетельство о регистрации транспортного средства
- подтвержденное место жительства
После этого пользователи могут заключить договор полностью онлайн.
Автоматические проверки
Перед подтверждением сделки система проверяет авто через государственные реестры:
- не находится ли транспорт в розыске
- нет ли арестов или ограничений
- соответствуют ли данные владельца
Если выявлены нарушения - сделка автоматически блокируется, а пользователь получает причину отказа.
Что происходит после покупки
После одобрения договора:
- данные передаются в Главный сервисный центр МВД
- формируется новое свидетельство о регистрации
- при необходимости закрепляется новый номер серии DI
Далее документы передаются через ГП "Инфотех" для доставки, которую осуществляет Укрпочта. Срок - до 10 дней.
Важный нюанс с номерными знаками
Если покупатель:
- оставляет старые номерные знаки - пользование авто возможно сразу после появления электронного техпаспорта в приложении
- заказывает новые (серия DI) - управлять авто можно только после их физического получения
Аналитика
Более полумиллиона сделок за чуть более чем два года - это показатель глубокой цифровизации рынка транспортных услуг в Украине.
Ключевые факторы популярности:
- экономия времени
- минимизация человеческого фактора
- прозрачность проверок через реестры
- не портится настроение из-за посещения государственных учреждений
Фактически, сервис постепенно меняет классическую модель купли-продажи авто, уменьшая роль посредников и риски мошенничества.
В то же время ограничение “раз в год” сдерживает массовое использование сервиса, оставляя его ограниченным инструментом для частных лиц.