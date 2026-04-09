Сколько автомобилей переоформили через Дію

В Украине стремительно растет популярность цифровых сервисов в сфере купли-продажи транспорта. С момента запуска онлайн-услуги в декабре 2023 года через приложение Дія уже заключено более 500 911 сделок с транспортными средствами. Об этом пишет ГСЦ МВД.

Речь идет о продаже легковых авто, мотоциклов и мопедов без необходимости физического посещения государственных учреждений.

Как работает сервис

Услуга доступна только для физических лиц и имеет ограничения - воспользоваться ею можно один раз в год.

Для оформления сделки в приложении необходимо:

наличие цифровых документов (ID-карта или паспорт)

регистрационный номер налогоплательщика

свидетельство о регистрации транспортного средства

подтвержденное место жительства

После этого пользователи могут заключить договор полностью онлайн.

Автоматические проверки

Перед подтверждением сделки система проверяет авто через государственные реестры:

не находится ли транспорт в розыске

нет ли арестов или ограничений

соответствуют ли данные владельца

Если выявлены нарушения - сделка автоматически блокируется, а пользователь получает причину отказа.

Что происходит после покупки

После одобрения договора:

данные передаются в Главный сервисный центр МВД

формируется новое свидетельство о регистрации

при необходимости закрепляется новый номер серии DI

Далее документы передаются через ГП "Инфотех" для доставки, которую осуществляет Укрпочта. Срок - до 10 дней.

Важный нюанс с номерными знаками

Если покупатель:

оставляет старые номерные знаки - пользование авто возможно сразу после появления электронного техпаспорта в приложении

заказывает новые (серия DI) - управлять авто можно только после их физического получения

Аналитика

Более полумиллиона сделок за чуть более чем два года - это показатель глубокой цифровизации рынка транспортных услуг в Украине.

Ключевые факторы популярности:

экономия времени

минимизация человеческого фактора

прозрачность проверок через реестры

не портится настроение из-за посещения государственных учреждений

Фактически, сервис постепенно меняет классическую модель купли-продажи авто, уменьшая роль посредников и риски мошенничества.

В то же время ограничение “раз в год” сдерживает массовое использование сервиса, оставляя его ограниченным инструментом для частных лиц.