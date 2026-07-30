Мошеннические объявления по продаже авто: как их отличить от реальных

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Мошеннические объявления по продаже авто
В Главном сервисном центре МВД предупреждают, что мошенники все чаще используют популярные онлайн-платформы для продажи несуществующих транспортных средств или выманивания предоплаты.
Как работают мошенники
Чаще всего аферисты привлекают покупателей очень выгодными предложениями и создают искусственный дефицит. В объявлениях можно увидеть фразы типа“ только сегодня” ,“ срочная продажа” или“ оформим соглашение дистанционно” .
Основная цель таких продавцов – заставить покупателя как можно быстрее пересказать аванс или полную стоимость автомобиля.
Признаки мошеннического объявления
В ГСЦ МВД советуют обратить внимание на несколько характерных признаков:
- цена значительно ниже рыночной;
- Продавец требует предоплату или задаток;
- отказывается показать автомобиль лично или провести проверку на СТО;
- комментарии под объявлением заблокированы;
- предлагает оформить документы без участия покупателя;
- общается исключительно через мессенджеры.
Если присутствует сразу несколько таких факторов, от покупки лучше отказаться.
Что проверить перед покупкой
Перед заключением сделки следует внимательно проверить самого продавца и автомобиль.
Специалисты рекомендуют:
- обратить внимание на дату создания профиля продавца – новый аккаунт с единственным объявлением может являться признаком мошенничества;
- проверить фотографии автомобиля через поиск по изображениям, ведь нередко используются фото с иностранных сайтов или чужих объявлений;
- обязательно попросите VIN-код автомобиля. Если продавец отказывается его предоставить – это серьезный повод насторожиться;
- проверить свидетельство регистрации транспортного средства через онлайн-сервис «Проверка документов» на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.
Как безопасно оформить покупку
В МВД подчеркивают, что безопаснее всего заключать договор купли-продажи через сервисный центр МВД.
Для оформления сделки продавец должен предоставить:
- паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- свидетельство регистрации транспортного средства.
Покупателю необходимо иметь паспорт и РНОКПП.
В сервисном центре договор купли-продажи оформляется бесплатно, после чего новый владелец получает свидетельство о регистрации и номерных знаках уже на свое имя.
Альтернатива - приложение Действие
Купить или продать легковой автомобиль мотоцикл или мопед также можно через приложение Действие. В этом случае договор заключается между владельцами и подписывается посредством электронной подписи, а новое свидетельство о регистрации и номерные знаки посылаются по почте.
В Главном сервисном центре МВД напоминают: если продавец настаивает на предоплате, отказывается от личной встречи или предлагает оформить автомобиль без лишних формальностей, существует высокий риск мошенничества. Безопаснее не переводить средства до проверки автомобиля и документов.