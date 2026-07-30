Мошеннические объявления по продаже авто: как их отличить от реальных

В Главном сервисном центре МВД предупреждают, что мошенники все чаще используют популярные онлайн-платформы для продажи несуществующих транспортных средств или выманивания предоплаты.

Как работают мошенники

Чаще всего аферисты привлекают покупателей очень выгодными предложениями и создают искусственный дефицит. В объявлениях можно увидеть фразы типа“ только сегодня” ,“ срочная продажа” или“ оформим соглашение дистанционно” .

Основная цель таких продавцов – заставить покупателя как можно быстрее пересказать аванс или полную стоимость автомобиля.

Признаки мошеннического объявления

В ГСЦ МВД советуют обратить внимание на несколько характерных признаков:

цена значительно ниже рыночной;

Продавец требует предоплату или задаток;

отказывается показать автомобиль лично или провести проверку на СТО;

комментарии под объявлением заблокированы;

предлагает оформить документы без участия покупателя;

общается исключительно через мессенджеры.

Если присутствует сразу несколько таких факторов, от покупки лучше отказаться.

Что проверить перед покупкой

Перед заключением сделки следует внимательно проверить самого продавца и автомобиль.

Специалисты рекомендуют:

обратить внимание на дату создания профиля продавца – новый аккаунт с единственным объявлением может являться признаком мошенничества;

проверить фотографии автомобиля через поиск по изображениям, ведь нередко используются фото с иностранных сайтов или чужих объявлений;

обязательно попросите VIN-код автомобиля. Если продавец отказывается его предоставить – это серьезный повод насторожиться;

проверить свидетельство регистрации транспортного средства через онлайн-сервис «Проверка документов» на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Как безопасно оформить покупку

В МВД подчеркивают, что безопаснее всего заключать договор купли-продажи через сервисный центр МВД.

Для оформления сделки продавец должен предоставить:

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

свидетельство регистрации транспортного средства.

Покупателю необходимо иметь паспорт и РНОКПП.

В сервисном центре договор купли-продажи оформляется бесплатно, после чего новый владелец получает свидетельство о регистрации и номерных знаках уже на свое имя.

Альтернатива - приложение Действие

Купить или продать легковой автомобиль мотоцикл или мопед также можно через приложение Действие. В этом случае договор заключается между владельцами и подписывается посредством электронной подписи, а новое свидетельство о регистрации и номерные знаки посылаются по почте.

В Главном сервисном центре МВД напоминают: если продавец настаивает на предоплате, отказывается от личной встречи или предлагает оформить автомобиль без лишних формальностей, существует высокий риск мошенничества. Безопаснее не переводить средства до проверки автомобиля и документов.