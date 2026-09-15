Через обстріли постраждало вже п’ять АЗС Ukrnafta у Києві

Цього разу під удар потрапили одразу дві АЗК у столиці. На момент атаки заправки не працювали через оголошену повітряну тривогу.

Персонал станцій перебував в укриттях, а відвідувачів на території АЗК не було. У компанії наголошують, що свідомо припиняють роботу заправок під час повітряних тривог, щоб зменшити ризики для працівників і клієнтів.

"Останні атаки ще раз підтверджують необхідність таких заходів", — зазначили в Ukrnafta.

Віталій Кличко повідомив про сім постраждалих у столиці. Один чоловік був госпіталізований у тяжкому стані та помер у лікарні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше, 10-11 вересня, були атаковані дронами три автозаправні комплекси мережі Ukrnafta у Києві — на правому й лівому берегах столиці.

Структура власності Ukrnafta

Акціонерами АТ "Укрнафта" на 100% є держава в особі двох ключових суб'єктів:

НАК "Нафтогаз України": володіє 50,000002% (або більше 50%) акцій компанії.

Міністерство оборони України: володіє 49,999998% (або менше 50%) корпоративних прав держави.

До листопада 2022 року часткою близько 42% володіли кіпрські компанії групи "Приват", проте ці акції були примусово відчужені у власність держави.