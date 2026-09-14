Ukrnafta почала встановлювати габіони навколо АЗС у Києві

Мережа Ukrnafta почала встановлювати захисні габіони навколо автозаправних комплексів у Києві. Конструкції мають стримувати уламки після ударів безпілотників і зменшувати ризики для людей та автомобілів поблизу АЗК. Про це пише enkorr.ua.

Як повідомили в компанії, габіони встановлюють по периметру автозаправних комплексів, зокрема з боку автомобільних доріг та пішохідних зон.

Такі конструкції повинні у разі атаки утримувати частину уламків у межах території АЗК. Це, за задумом компанії, має зменшити зовнішню зону ураження та відповідно ризики для пішоходів і водіїв, які можуть перебувати поруч із заправкою.

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“Безпека людей — це найголовніше. Найвищий пріоритет для Ukrnafta”, — зазначив голова правління АТ “Укрнафта” Богдан Кукура.

У компанії також готують додаткові заходи безпеки для своїх АЗК. Їхні деталі планують оприлюднити пізніше.

АЗК припиняють роботу під час тривоги

В Ukrnafta наголошують, що встановлення додаткового захисту не скасовує припинення роботи під час повітряної тривоги.

Під час повітряної тривоги АЗК мережі Ukrnafta припиняють роботу незалежно від рівня загрози. Персонал і клієнти мають залишити територію заправного комплексу.

Довідка

Акціонерне товариство Укрнафта повністю належить державі. НАК “Нафтогаз України” володіє пакетом у розмірі 50% + 1 акція.

Міністерство оборони управляє рештою державної частки (приблизно 50%), яку у листопаді 2022 року було примусово відчужено у власність держави та передано у військове управління.