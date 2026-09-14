Ukrnafta начала устанавливать габионы вокруг АЗС в Киеве

Сеть Ukrnafta начала устанавливать защитные габионы вокруг автозаправочных комплексов в Киеве. Конструкции должны сдерживать обломки после ударов беспилотников и уменьшать риски для людей и автомобилей вблизи АЗК. Об этом пишет enkorr.ua.

Как сообщили в компании, габионы устанавливают по периметру автозаправочных комплексов, в частности, со стороны автомобильных дорог и пешеходных зон.

Такие конструкции должны в случае атаки содержать часть обломков в пределах территории АЗК. Это, по плану компании, должно уменьшить внешнюю зону поражения и соответственно риски для пешеходов и водителей, которые могут находиться рядом с заправкой.

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“ Безопасность людей – это самое главное. Самый высокий приоритет для Ukrnafta” , - отметил председатель правления АО“ Укрнефть” Богдан Кукур. В компании также готовят дополнительные меры предосторожности для своих АЗК. Их детали планируют обнародовать позже.

АЗК прекращают работу во время тревоги

В Ukrnafta отмечают, что установка дополнительной защиты не отменяет прекращения работы во время воздушной тревоги.

Во время воздушной тревоги АЗК сети Ukrnafta прекращают работу вне зависимости от уровня угрозы. Персонал и клиенты должны покинуть территорию заправочного комплекса.

Справка

Акционерное общество "Укрнафта" полностью принадлежит государству. НОК“ Нефтегаз Украины” владеет пакетом в размере 50% + 1 акция.

Министерство обороны управляет оставшейся государственной долей (около 50%), которая в ноябре 2022 года была принудительно отчуждена в собственность государства и передана в военное управление.