Дизель на більшості АЗС майже досяг 98 гривень за літр

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», на які посилається enkorr.ua, на початок вересня середня ціна бензину А-95 зросла на 59 коп./л — до 83,33 грн/л. Дизельне пальне подорожчало на 54 коп./л — до 93,76 грн/л. Середня вартість автогазу не змінилася та становила 43,44 грн/л.

Найвищі ціни на дизель зафіксували мережі Grand Petrol та WOG — 97,99 та 97,90 грн/л відповідно. На WOG бензин А-95 після подорожчання на 1 грн/л коштує 87,90 грн/л, що також вивело мережу в лідери за вартістю цього виду пального.

Поруч із ними за ціною дизеля перебуває преміальний SOCAR, який протягом трьох днів свої цінники не змінював.

На 1 грн/л подорожчали бензин і дизель на державних АЗС UKRNAFTA — до 81,90 та 91,90 грн/л відповідно. Водночас мережа залишилася серед операторів із найнижчими цінами на дизель. Найдешевше його наразі продає Авантаж 7 — 89,95 грн/л.

БРСМ-Нафта після підвищення цін у низці регіонів перемістилася на другу позицію серед найдешевших мереж: дизель там коштує 89,99–90,99 грн/л. Бензин у мережі вибірково подорожчав до 75,99–80,99 грн/л.

Ще на 1 грн/л підняли ціни на бензин і дизель BVS, VostokGaz, Катрал та RLS, а в окремих випадках — AMIC. На UPG зміни торкнулися лише Тернопільської та Харківської областей, де дизель подорожчав на 1 грн — до 92,90 грн/л.

Різниця між дорогими АЗС і доступними зростає

З 7 до 10 вересня різниця між цінами на дорогих АЗС і доступних збільшилася більш ніж на 90 коп./л для бензину та дизеля. Наразі вона становить 6,99 грн/л для А-95 і 7,37 грн/л для дизпального.

Для автогазу різниця залишилася стабільною — 3,55 грн/л.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас скоротився спред між гуртовими та роздрібними цінами на бензин і газ — відповідно до 5,17 та 5,41 грн/л. Для дизельного пального він, навпаки, зріс на 26 коп./л — до 2,49 грн/л.

За оцінкою «А-95», через низьку маржинальність дизельного пального його роздрібна ціна може продовжити зростати. Попередній рекорд становить 98,99 грн/л — таку ціну на початку серпня фіксували на АЗС Neftek.

Чи буде встановлено новий ціновий рекорд, залежатиме від подальшої ситуації на зовнішньому ринку. Наразі розрахункова собівартість дизельного пального на півдні України становить трохи понад 88–89 грн/л.