Дизель на большинстве АЗС почти достиг 98 гривен за литр

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», на которые ссылается enkorr.ua, на начало сентября средняя цена бензина А-95 выросла на 59 коп./л – до 83,33 грн/л. Дизельное топливо подорожало на 54 коп./л – до 93,76 грн/л. Средняя стоимость автогаза не изменилась и составила 43,44 грн/л.

Самые высокие цены на дизель зафиксировали сети Grand Petrol и WOG – 97,99 и 97,90 грн/л соответственно. На WOG бензин А-95 после удорожания на 1 грн/л стоит 87,90 грн/л, что также вывело сеть в лидеры по стоимости этого вида горючего.

Наряду с ними по цене дизеля находится премиальный SOCAR, который в течение трех дней свои ценники не менял.

На 1 грн/л подорожали бензин и дизель на государственных АЗС UKRNAFTA – до 81,90 и 91,90 грн/л соответственно. В то же время сеть осталась среди операторов по самым низким ценам на дизель. Дешевле его сейчас продает Авантаж 7 – 89,95 грн/л.

БРСМ-Нефть после повышения цен в ряде регионов переместилась на вторую позицию среди самых дешевых сетей: дизель там стоит 89,99– 90,99 грн/л. Бензин в сети избирательно подорожал до 75,99– 80,99 грн/л.

Еще на 1 грн/л подняли цены на бензин и дизель BVS, VostokGaz, Катрал и RLS, а в некоторых случаях – AMIC. На UPG изменения затронули только Тернопольскую и Харьковскую области, где дизель подорожал на 1 грн – до 92,90 грн/л.

Разница между дорогими АЗС и доступными растет

С 7 по 10 сентября разница между ценами на дорогих АЗС и доступных увеличилась более чем на 90 коп./л для бензина и дизеля. В настоящее время она составляет 6,99 грн/л для А-95 и 7,37 грн/л для дизтоплива.

Для автогаза разница осталась стабильной – 3,55 грн/л.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время сократился спрэд между оптовыми и розничными ценами на бензин и газ - в соответствии с 5,17 и 5,41 грн/л. Для дизельного горючего он, напротив, вырос на 26 коп./л – до 2,49 грн/л.

По оценке «А-95» из-за низкой маржинальности дизельного топлива его розничная цена может продолжить расти. Предыдущий рекорд составляет 98,99 грн/л – такую цену в начале августа фиксировали на АЗС Neftek.

Будет ли установлен новый ценовой рекорд, будет зависеть от дальнейшей ситуации на внешнем рынке. В настоящее время расчетная себестоимость дизельного горючего на юге Украины составляет чуть более 88– 89 грн/л.