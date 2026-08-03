Цена дизельного горючего уже приблизилась к 100 гривен за литр

После выходных крупнейшие украинские сети АЗС пересмотрели цены на дизельное топливо. Больше всего удорожание зафиксировано на станциях SOCAR, где дизель уже стоит около 98 грн за литр. В то же время, цены на бензин и автогаз в большинстве сетей остались без изменений. Об этом пишет rbc.ua.

Самый заметный рост произошел именно в сегменте дизельного горючего. На АЗС SOCAR дизель NANO Extro подорожал сразу на 2 грн – до 97,90 грн/л, а обычный NANO Diesel – до 94,90 грн/л.

В сети WOG также подняли цены на дизель. Горючее Mustang Diesel прибавило 1 грн и теперь стоит 96,80 грн/л, тогда как дизель Евро-5 вырос до 93,80 грн/л.

В то же время OKKO стала единственной крупной сетью, снизившей цены на дизель. Стоимость Pulls Diesel снизилась до 95,50 грн/л, а обычного дизеля – до 92,50 грн/л.

В то же время бензин на всех основных АЗС остался без изменений. В частности, бензин А-95 стоит:

OKKO - 82,90 грн/л;

WOG - 83,50 грн/л;

SOCAR - 85,40 грн/л;

Укрнефть - 79,90 грн/л.

Без изменений остались и цены на сжиженный газ. Дешевле всего автогаз продает Укрнафта – по 42,90 грн/л, тогда как на WOG он стоит 44,50 грн/л.

Самые низкие цены среди самых крупных сетей традиционно сохраняет Укрнафта. Здесь дизель реализуют по 89,90 грн/л, бензин А-92 – по 77,90 грн/л, а премиальный дизель Energy – по 91,90 грн/л.

Удорожание дизельного горючего происходит на фоне напряженной ситуации на рынке нефтепродуктов. Ранее операторы рынка уже предупреждали о дефиците ресурса, росте логистических затрат и увеличении оптовых цен, что продолжает влиять на розничный сегмент. Если тенденция сохранится, дизель будет и дальше дорожать на украинских АЗС.