Ціна дизельного пального вже наблизилась до 100 гривень за літр

Після вихідних найбільші українські мережі АЗС переглянули ціни на дизельне пальне. Найбільше подорожчання зафіксовано на станціях SOCAR, де дизель уже коштує майже 98 грн за літр. Водночас ціни на бензин і автогаз у більшості мереж залишилися без змін. Про це пише rbc.ua.

Найпомітніше зростання відбулося саме у сегменті дизельного пального. На АЗС SOCAR дизель NANO Extro подорожчав одразу на 2 грн — до 97,90 грн/л, а звичайний NANO Diesel — до 94,90 грн/л.

У мережі WOG також підняли ціни на дизель. Пальне Mustang Diesel додало 1 грн і тепер коштує 96,80 грн/л, тоді як дизель Євро-5 зріс до 93,80 грн/л.

Водночас OKKO стала єдиною великою мережею, яка знизила ціни на дизель. Вартість Pulls Diesel зменшилася до 95,50 грн/л, а звичайного дизеля — до 92,50 грн/л.

Натомість бензин на всіх основних АЗС залишився без змін. Зокрема, бензин А-95 коштує:

OKKO — 82,90 грн/л;

WOG — 83,50 грн/л;

SOCAR — 85,40 грн/л;

Укрнафта — 79,90 грн/л.

Без змін залишилися й ціни на скраплений газ. Найдешевше автогаз продає Укрнафта — по 42,90 грн/л, тоді як на WOG він коштує 44,50 грн/л.

Найнижчі ціни серед найбільших мереж традиційно зберігає Укрнафта. Тут дизель реалізують по 89,90 грн/л, бензин А-92 — по 77,90 грн/л, а преміальний дизель Energy — по 91,90 грн/л.

Подорожчання дизельного пального відбувається на тлі напруженої ситуації на ринку нафтопродуктів. Раніше оператори ринку вже попереджали про дефіцит ресурсу, зростання логістичних витрат та збільшення гуртових цін, що продовжує впливати на роздрібний сегмент. Якщо тенденція збережеться, дизель буде й надалі дорожчати на українських АЗС.