Из-за обстрелов пострадали уже пять АЗС Ukrnafta в Киеве

В этот раз под удар попали сразу два АЗК в столице. На момент атаки заправки не работали из-за объявленной воздушной тревоги.

Персонал станций находился в укрытиях, а посетителей на территории АЗК не было. В компании отмечают, что сознательно прекращают работу заправок во время воздушных тревог, чтобы снизить риски для работников и клиентов. "Последние атаки еще раз подтверждают необходимость таких мер", - отметили в Ukrnafta.

Виталий Кличко сообщил о семи пострадавших в столице. Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ранее, 10-11 сентября, были атакованы дронами три автозаправочных. комплексы сети Ukrnafta в Киеве – на правом и левом берегах столицы.

Структура собственности Ukrnafta

Акционерами АО "Укрнефть" на 100% есть государство в лице двух ключевых субъектов:

НАК "Нефтегаз Украины": владеет 50,000002% (или более 50%) акций компании.

Министерство обороны Украины: владеет 49,999998% (или менее 50%) корпоративных прав государства.

До ноября 2022 года доля около 42% владела кипрскими компаниями группы "Приват", однако эти акции были принудительно отчуждены в собственность государства.