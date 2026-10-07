Знищено склад олив, акумуляторів та автотоварів АТЛ: чи працюватиме мережа

Компанія "АТЛ Автосервіс" повідомила про повне знищення свого основного складського приміщення в Києві внаслідок нічної атаки. За офіційною заявою компанії, через цей хаб проходили основні обсяги олив, акумуляторів та інших автотоварів. Найважливіше, наголошують в "АТЛ", що ніхто з працівників не загинув.

Центральний хаб знищено повністю

У компанії не уточнюють площу складу, вартість знищеного майна чи остаточний масштаб збитків. Наразі триває оцінка руйнувань.

Водночас уже зрозуміло, що втрата центрального хабу позначиться на логістиці всієї мережі. Саме через нього розподіляли значну частину товарів між магазинами та сервісними центрами.

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За словами компанії, найближчими днями оперативний асортимент фактично залежатиме від того, що вже знаходиться на складах і полицях окремих підрозділів.

Сервіси та магазини продовжують працювати

Попри знищення складу, "АТЛ Автосервіс" не зупиняє операційну діяльність.

У компанії заявляють, що автомаркети та автосервіси наразі працюють у штатному режимі. Це стало можливим завдяки тому, що команда заздалегідь розподілила частину запасів безпосередньо між об'єктами роздрібної мережі.

Тобто для клієнтів ситуація поки що не означає масового закриття сервісів чи магазинів. Водночас окремих позицій може тимчасово не вистачати, поки логістичні маршрути перебудовують.

Компанія вже втрачала інфраструктуру раніше

У заяві "АТЛ Автосервіс" зазначено, що з травня компанія фактично працює в режимі постійного антикризового менеджменту.

Раніше було втрачено центральний офіс, а тепер знищено і складський хаб. Компанія говорить, що останні місяці команда працює під постійним тиском і змушена оперативно перебудовувати бізнес-процеси.

Для українського автобізнесу такі втрати, на жаль, уже не поодинокі. Auto24 раніше розповідав про наслідки нічної атаки на Київ, коли були пошкоджені дилерські центри Mazda, Toyota та підприємства УКРАВТО.

Ще раніше після масованої атаки на столицю в одному з київських автосалонів згоріло близько 30 нових автомобілів.

Що буде з постачанням товарів

У "АТЛ Автосервіс" визнають, що найближчим часом логістика працюватиме нестабільніше, ніж зазвичай.

Основне завдання зараз - перенаправити постачання в обхід знищеного центрального хабу та використати резерви, які були заздалегідь розподілені по магазинах і сервісах.

Для клієнтів це може означати, що звичний товар буде не в кожному підрозділі або його доведеться чекати довше.

Особливо це стосується масових товарних груп, які раніше концентрувалися на центральному складі: моторних олив, акумуляторів, фільтрів та інших витратних матеріалів.

В "АТЛ Автосервіс" заявляють, що зберігають фінансову та операційну стійкість і планують у повному обсязі виконувати взяті на себе зобов'язання.

При цьому остаточної оцінки збитків поки немає. Її обіцяють оприлюднити після завершення обстеження зруйнованого об'єкта та інвентаризації втрат.

Для автобізнесу це ще один удар по логістиці