ЗСУ отримали чергову партію бойових квадроциклів у спецверсії ATC Nord 1000

Точна кількість переданих машин не розкривається, йдеться узагальнено – про "партію". На сайті виробника конкретно про це постачання нічого не сказано, хоча інформації про квадроцикл там чимало.

Як повідомляє Defense Express, квадроцикл уже сертифікований, має VIN-код і він постачається у війська.

Не адаптація, а спеціальна розробка

Квадроцикл ATC Nord 1000 є першою українською серійною моделлю цього класу, спроєктованою від початку з урахуванням бойового досвіду та потреб військових, а не адаптованою з цивільної техніки.

Машина оснащена 976-кубовим двоциліндровим чотиритактним двигуном V2 потужністю 92 к. с. та крутним моментом 95 Нм із системою впорскування Bosch. Повний привід доповнений блокуванням переднього диференціала та регульованою підвіскою.

Розробники зазначають: кожен елемент конструкції ATC Nord 1000 відповідає умовам бойового застосування. Фото: Ground Force

Двигун, варіатор та радіатор отримали броню, що частково захищає від стрілецької зброї, осколків та протипіхотних мін. Але тут сталого забезпечення існувати не може, все залежить від потужності вибухових пристроїв чи калібру.

Власна маса квадроцикла становить 460 кг, а вантажність – 336 кг. Він розрахований на дві людини плюс вантаж.

"Важкий тактичний квадроцикл ATC Nord 1000 від Ground Force – це приклад глибокої мілітаризації цивільної платформи під реальні вимоги. Поєднання 92-сильного двигуна, підвищеної живучості ходової частини та інтегрованих рішень для світломаскування і захисту перетворює його з транспортного засобу на надійну військову одиницю, здатну виконувати завдання в екстремальних кліматичних та ландшафтних умовах, – зазначають розробники.

Тактична машина переднього краю

Для експлуатації в бойових умовах ATC Nord 1000 отримав чимало цікавих рішень. На машині встановлено посилену відкидну вантажну платформу, сумісну зі стандартом MOLLE (PALS). Вона дозволяє перевозити боєприпаси, спорядження або використовувати стандартні армійські ноші для медичної евакуації поранених.

Окрім згаданого блокування переднього диференціала, також встановлено електропідсилювач керма.

Крім того, на міцних сталевих дисках встановлено широкі позашляхові десятишарові грязьові шини з розширеною колією в 70 мм. До речі, колеса з широкою плямою прилягання до поверхні тут зі вставками Run-Flat. Це покращує стійкість машини, зменшує ризик перекидання та дозволяє продовжувати рух навіть після пошкодження гуми.

Високо розташований радіатор та шноркель дають змогу форсувати водні перешкоди. Є й лебідка із зусиллям 1600 кг. Світломаскувальний режим "Ніч" вимикає штатне освітлення для прихованого пересування.