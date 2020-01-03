Святвечір – вечір перед Різдвом, який припадає на останній день Пилипівського посту. Ввечері 6 січня, з появою першої зірки на небі, вся родина збирається за Святою вечерею.

Святий вечір у переддень Різдва припадає на останній день Різдвяного посту. На столі обов'язково повинні стояти 12 пісних страв на Святвечір. Чіткого переліку страв – немає. Але обов'язковими вважаються: кутя, узвар, борщ, вареники та випічка.

Сайт "24" підготував спецпроєкт "12 страв на Святвечір". Тут ви знайдете рецепти 12 пісних страв з фото. Кожну із цих страв ви легко зможете приготувати вдома.

Що приготувати на Святвечір

Хоча чіткого переліку страв немає, але є деякі обов'язкові страви. Наприклад, кутя, узвар, борщ, вареники та випічка. В нашому спецпроєкті ви знайдете рецепти приготування традиційних страв, а також інших пісних страв, які чудово підійдуть для святкування Святвечора. До прикладу: рецепт приготування фалафелю та рецепт запеченої дорадо.

Рецепти 12 страв на Святвечір

Усі страви на Святвечір готують із пісних продуктів – без м'яса та молочних продуктів. Але такі страви теж можуть бути дуже смачними та корисними! Наприклад, рецепт тушкованої капусти з грибами та рецепт квасолі. Ці страви можна готувати не лише перед Різдвом, а й протягом усієї зими. Адже всі продукти – доступні та недорогі взимку, а страви з них – прекрасно замінять літні салати зі свіжих овочів та фруктів.

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Усі рецепти страв на Святвечір готують із доступних продуктів – тут немає дорогих екзотичних овочів. Також за рахунок того, що всі продукти сезонні, вони дуже корисні і в них немає шкідливих консервантів. Таким же принципом варто користуватись усю зиму, якщо ви хочете бути здоровим.

Рецепти куті, вареників та пампухів

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Ці три страви завжди подають до пісного столу. Пропонуємо вам рецепт традиційної куті з горіхами, маком та родзинками. Кутя виходить дуже навариста та смачна. Якщо хочете зробити її ще кращою – додайте під час приготування не воду, а узвар із сухофруктів. В спецпроєкті пропонуємо рецепт пісних вареників з картоплею. Але за бажанням ви можете готувати вареники з капустою, або солодкі вареники з вишньою. Також є рецепт пампухів – начинку вибирайте на власний смак: какао, варення чи мак. Вийде дуже смачно у будь-якому випадку!

Смачної куті та щасливого Різдва!