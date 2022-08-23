"Вокзал надежды": 24 канал представит фильм о судьбах украинских беженцев и волонтеров

Еще полгода назад главный вокзал Берлина был переполнен громкими разговорами, смехом, предчувствием приключений и путешествий. Однако все это изменилось 24 февраля, когда украинцы были вынуждены наспех схватить самое необходимое и, оставив все, убегать от российских бомб.

Тогда один за другим благополучные берлинцы приходили на главный вокзал города, чтобы помочь вырвавшимся из ада войны. Именно о судьбах беженцев и волонтеров и рассказывает документальный фильм "Вокзал надежды", который уже совсем скоро покажет 24 канал.

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Фильм "Вокзал надежды" был снят Объединением Украинских Продюсеров в рамках проекта "А потом пришли "братья". Вместе с ведущими медиаплатформами 24 канал стал главным партнером проекта, поэтому наши зрители смогут одними из первых увидеть чувственную киноленту о судьбах украинских беженцев.

О чем рассказывает фильм

Этот фильм исследует тему украинских беженцев в Европе, когда одни с ужасом вырываются из ада, другие, скрывая слезы, встречают их на главном вокзале Берлина. Кроме драматических историй украинских героев авторы фильма ищут ответы на вопросы "как" и "почему" приняли решение волонтерить на вокзале благополучные немцы.

Вместе с первыми поездами с запуганными, растерянными, уставшими украинцами на вокзал начали приходить обычные берлинцы, предлагавшие бесплатное жилье, еду и любую возможную поддержку. Все это было по велению сердца, потому что поступить иначе они просто не могли,

– рассказал креативный продюсер фильма Валерий Корсунский.

Так возникла идея одним из героев фильма сделать и сам вокзал — место, где пересеклись судьбы волонтеров и украинских беженцев.

"Особенностью этих съемок было то, что большинство съемочной группы состояло также из пострадавших от войны. Я ехала на съемку из Украины в одном автобусе с беженцами из Мариуполя и Харькова — ночь в напряженном молчании, когда лишь время от времени кто-то из пострадавших детей кричал в сне", – вспомнила сценаристка фильма Нина Шулика.

Она добавила, что участники съемочной группы были в том же растерянном состоянии, что и герои. Их рассказы глубоко западали в сердце.

Где смотреть фильм

Авторы отмечают, что никто из украинских героинь фильма. Они уверены, что все это вынужденное временное пребывание за границей, которое обязательно закончится возвращением в Украину. И так же, как в начале войны главный вокзал Берлина стал для сотен тысяч украинцев местом надежды на жизнь без бомб, так же отсюда начнется путь домой после победы.

Премьера фильма "Вокзал надежды" состоится в нашем телеэфире 24 августа в 22:00, а также на ютубе 24 канала в 19:30. Вы не можете этого пропустить!

Больше о проекте "А потом пришли "братья"

Объединение Украинских Продюсеров ко Дню Независимости подготовило цикл документальных фильмов о российском вторжении. Он получил название "А потом пришли "братья" и содержит 4 фильма:

"Мариуполь. Неутраченная надежда",

"Девять жизней",

"Вокзал надежды",

"Потерянный дом".

Кроме завершенных четырех фильмов в производстве ОУП находятся 9 документальных фильмов и 1 художественная лента, которая стала первыми съемками полнометражного игрового кино в Украине с начала войны.