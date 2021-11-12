Правоохранители продолжают выявлять в Украине схемы подделки COVID-документов. В частности, занимавшихся этим злоумышленников поймали Харьковской и в Ивано-Франковской областях.
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Фальсификация документов о коронавирусе на Харьковщине
В Харьковской области владельцы туристических агентств, предоставлявших услуги по оформлению документов для выезда за границу, организовали схему по подделке COVID-документов.
"Бонусным" предложением к путевке были готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом. За такой популярной услугой к ним обращались даже клиенты из других турагентств.
Фейковые документы использовали для пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.
Пока известно, что противоправная схема работала с начала 2021 года. Справку дельцы производили в течение суток, а ее стоимость составляла 500 гривен. Каждый месяц выдавали по несколько сотен таких подделок.
В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили
- подготовленные к выдаче сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов,
- документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
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Фейковые ПЦР-тесты на Прикарпатье
Злонамеренной деятельностью касательно документов о коронавирусе занимались и в Ивано-Франковской области. В частности, владелец трех туристических агентств выдавал своим клиентам фейковые справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19.
Для получения теста путешественникам не нужно было посещать лаборатории, а лишь дополнительно заплатить примерно 500 гривен.
По информации следствия, злоумышленник производил справки на бланках двух общеукраинских медицинских лабораторий. "Удостоверял" фальшивки сканированными печатями медучреждений и врачей.
Он также создал фейковый сайт, имитирующий страницу известной медицинской лаборатории. После перехода по QR-коду, сканированному с фальшивки, на "сайте" можно было увидеть результаты "своего тестирования" на официальном бланке медицинского учреждения.
В ходе следственных действий правоохранители обнаружили
- поддельные справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов,
- черновые записи,
- банковские карточки, по которым происходил расчет и другие доказательства противоправных действий.
По всем выявленным фактам совершения преступлений злоумышленникам объявлены подозрения.