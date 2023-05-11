Убийство военного из батальона "Свобода": двух нападавших обвинили в хулиганстве

Трое мужчин, один из которых в октябре прошлого года убил военного Алексея Щербину, судят в Киеве. Нападавшие уже имели судимости раньше, однако выходили сухими из воды, но сейчас одному из них может угрожать пожизненное заключение.

В Киеве начался суд над тремя мужчинами, из-за которых в октябре 2022 года погиб военный из добровольческого батальона "Свобода". Одного из нападавших обвиняют в умышленном убийстве, других двоих – в хулиганстве.

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Суд над нападающими на военного

10 мая Киевская прокуратура сообщила о начале суда над тремя мужчинами, повлекшими убийство военного - 34-летнего добровольца батальона "Свобода". Трагедия произошла 21 октября 2022 года недалеко от дома погибшего в Киеве.

Алексей Щербина ехал на автомобиле и собирался припарковаться, когда навстречу ему выехал "Лексус" с тремя пассажирами. Военный сделал им замечание, однако мужчины ответили агрессивно, и вскоре завязалась потасовка.

Поскольку их было больше, то, конечно, они избили Алексея. Отошли, но словесный спор продолжался. Они снова вернулись к нему и стали избивать. Тогда Алексей достал травматический пистолет,

– рассказал Всеволод Терентьев, знакомый погибшего.

После этого один из нападавших также достал огнестрельное оружие и выстрелил в военного. Впоследствии трое мужчин собрали гильзы и уехали с места преступления.

Сразу же после убийства свидетели вызвали полицию, и правоохранители задержали мужчин еще даже до того, как они успели избавиться от оружия.





Задержание нападавших на Алексея Щербину / фото Киевской городской прокуратуры

Пока же одного из нападавших, который и застрелил Щербину, обвиняют в умышленном убийстве, за что ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Двух его приспешников суд обвинил в хулиганстве, и мужчины могут получить от 3 до 7 лет тюрьмы.

Предварительные судимости нападающих

Смертельный выстрел произвел 28-летний Вячеслав Вицальнюк, другое дело которого уже рассматривается в суде Киева – его обвиняют в мошенничестве.

Ранее Вицальнюка задержали за то, что он позвонил пожилой женщине, представился хирургом и сказал, что ее дочь попала в аварию, поэтому срочно нужны деньги на операцию. Таким образом мошенник выманил у женщины 39 тысяч долларов, однако его отпустили под домашний арест. Но даже вопреки судимости в апреле полиция Днепропетровской области выдала Вицальнюку разрешение на ношение оружия "на время военного положения".

Другой участник убийства, Леонид Игнатенко, также имеет судимости – целых три. В 2007 году его обвинили в похищении и избиении фермера из Новомосковского района Днепропетровской области.

Но по истечении срока давности дела Игнатенко и его сообщники не получили никакого наказания. Мужчину привлекали к ответственности и за порчу имущества – пьяным он неоднократно крушил мебель и окна в магазинах родного поселка Спасское.

Третьего нападающего, Игоря Котырло, в 2017 году судили за драку – во время стычки в кафе он дважды ударил своего оппонента в лицо. Потерпевший получил ушибы, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и травму уха, однако в суде от обвинений отказался, поэтому Игорь Котырло ни одного наказания не понес.

Что известно об Алексее Щербине