Павло Рєка

Ідеєю зробити дах, який сам буде генерувати електрику для дому, загорівся ще у студентські роки. Павло є випускником Чорноморського національного університету в Миколаєві. Саме там отримав ступінь бакалавра на комп’ютерному факультеті. Дипломну роботу, до речі, писав теж на тему, пов'язану із сонячними панелями. Гуляючи вулицями, Павло не раз звертав увагу на електростанції, встановлені на будинках. На його думку, вони, щонайменше, мали неестетичний вигляд – наче ще один дах над дахом. Це наштовхнуло на думку спробувати вмонтувати сонячні модулі безпосередньо в покрівельні матеріали.
Таке рішення спростило б і здешевило монтаж станції та й забезпечило б дім електрикою.
Своїми роздумами юнак поділився з керівництвом компанії, куди він влаштувався на роботу, і яка якраз займалася продажем та встановленням сонячних електростанцій.
Ідею Павла підтримали – проєкт отримав робочу назву River. Від задуму до готового зразка минуло пів року.
Перші екземпляри, між іншим, були виготовлені з переробленого пластику, а це ще одна перевага на користь збереження довкілля.
Черепиця від Tesla має бути в таку ж ціну як і звичайне покриття – 230 доларів за метр квадратний. Однак, що цікаво, миколаївські розробники планують зробити її дешевшою на 50 доларів, ніж в Ілона Маска.
Розробку Павло з командою запатентували і презентували на виставці AgroExpo-2018. А ще через рік стартап з-поміж півсотні компаній України отримав нагороду від UNIDO – установи ООН, яка займається просуванням міжнародного промислового співробітництва.
Пілотний проєкт миколаївські підприємці взялися реалізувати в одному із сіл на Харківщині. Місцева амбулаторія буде першим будинком, покритим "сонячною черепицею" українського виробництва.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
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