Дар’я Авраменко

До своєї заповітної мети вона йшла наполегливо: вклала усі ресурси і витратила майже всі заощадження. Коли Дар’ї було 6 років, вона з великим захопленням дивилася трансляції з паризького тижня моди. Найбільше враження на неї справила колекція купальників і пляжного одягу Соні Рікель.

Тоді і зрозуміла, що неодмінно хоче створювати щось схоже, коли виросте. До втілення дитячих фантазій повернулася вже студенткою – на третьому курсі університету лінгвістики. Три місяці навчання крою та шиття, дистанційний курс фешн-менеджменту Міланської модної школи – так Дар’я починала творити власний бренд одягу. На стипендію закуповувала тканину, з подругою-швеєю розраховувалася уроками англійської. Наполегливо та з великим ентузіазмом створила першу колекцію купальників з арт-принтами.

Проте їх ніхто не хотів купувати. Дівчина зробила висновки і зосередилась на вдосконаленні своїх моделей.

Багато спілкувалася з людьми з художниками та стилістами, аналізувала асортимент інших дизайнерів, дослухалася до клієнтів – особисто їздила на примірки, аби краще пізнати свою аудиторію та її смаки. Головна відмінність другої колекції DARI CO полягала у її мінімалізмі.

Дизайнерка попрацювала над своїми помилками: купальники більше не просвічувалися після купання та підходили під різні типи фігури. Ефект був відповідним: усе розкупили.

Дар’я не боялася конкурентів. Адже вони, за її словами, мотивують розвиватися та вдосконалюватися. Дизайнерка разом із командою створила моделі, які називає "ідеальними" – якраз по фігурі. За п'ять років невеличке дизайн-ательє перетворилось на успішний бренд DARI CO – з власним виробництвом, своїм штатом працівників, окремим шоу-румом в Києві і, головне, тисячами задоволених клієнтів в Україні та за кордоном.

Як знайти свою нішу і завоювати любов шанувальників? На це питання в Дар’ї Авраменко, філолога за фахом і дизайнера за покликанням, одна важлива порада: забути про слово "неможливо".