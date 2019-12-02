Дар’я Авраменко

До своєї заповітної мети вона йшла наполегливо: вклала усі ресурси і витратила майже всі заощадження. Коли Дар’ї було 6 років, вона з великим захопленням дивилася трансляції з паризького тижня моди. Найбільше враження на неї справила колекція купальників і пляжного одягу Соні Рікель.
Тоді і зрозуміла, що неодмінно хоче створювати щось схоже, коли виросте. До втілення дитячих фантазій повернулася вже студенткою – на третьому курсі університету лінгвістики. Три місяці навчання крою та шиття, дистанційний курс фешн-менеджменту Міланської модної школи – так Дар’я починала творити власний бренд одягу. На стипендію закуповувала тканину, з подругою-швеєю розраховувалася уроками англійської. Наполегливо та з великим ентузіазмом створила першу колекцію купальників з арт-принтами.
Проте їх ніхто не хотів купувати. Дівчина зробила висновки і зосередилась на вдосконаленні своїх моделей.
Багато спілкувалася з людьми з художниками та стилістами, аналізувала асортимент інших дизайнерів, дослухалася до клієнтів – особисто їздила на примірки, аби краще пізнати свою аудиторію та її смаки. Головна відмінність другої колекції DARI CO полягала у її мінімалізмі.
Дизайнерка попрацювала над своїми помилками: купальники більше не просвічувалися після купання та підходили під різні типи фігури. Ефект був відповідним: усе розкупили.
Дар’я не боялася конкурентів. Адже вони, за її словами, мотивують розвиватися та вдосконалюватися. Дизайнерка разом із командою створила моделі, які називає "ідеальними" – якраз по фігурі. За п'ять років невеличке дизайн-ательє перетворилось на успішний бренд DARI CO – з власним виробництвом, своїм штатом працівників, окремим шоу-румом в Києві і, головне, тисячами задоволених клієнтів в Україні та за кордоном.
Як знайти свою нішу і завоювати любов шанувальників? На це питання в Дар’ї Авраменко, філолога за фахом і дизайнера за покликанням, одна важлива порада: забути про слово "неможливо".
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
Надаючи інформацію, що зазначена у Формі реєстрації, Особа тим самим надає згоду на обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, на період Проекту.
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