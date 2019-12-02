Він давно втілив свою мрію про небо і сьогодні допомагає робити це іншим.

Починав свій бізнес Юрій у дев’яностих. На той час він вже 10 років пропрацював на заводі "Антонов". Під час роботи організував аматорський авіаклуб "Аеропракт", і на його базі разом із колегою згодом заснував підприємство з такою ж назвою. Найкращою рекламою для Яковлєва і його літаків стали виступи і перемоги на світових чемпіонатах. Одним із перших інвесторів підприємства був арабський шейх – такий же авіалюбитель, як і самі київські конструктори. З моменту заснування компанія зібрала й передала клієнтам більше тисячі літаків.

Рідні авіаконструктора поділяють його захоплення. Син та донька Яковлєва мають посвідчення пілотів та часто беруть участь в українських та міжнародних змаганнях. Разом із батьком вони вже встигли встановити кілька світових рекордів. Апарати Яковлєва – надійні та безпечні, і здатні злітати й сідати навіть там, де немає аеродрому.

Дозволити собі такі розваги можуть навіть люди із середніми (за західними мірками) статками. Коштує "ультралайт" як хороша іномарка – з пів сотні тисяч євро, та й пального спалює не більше, ніж звичайна малолітражка.