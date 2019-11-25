Артем і Наталя Вербицькі

Засновник Артем Вербицький народився на Сході України. У 2014 році перевіз родину з окупованого Донецька у Полтаву. Молода сім'я розросталася – нині у подружжя Артема і Наталі четверо дітей: старшому – 10 років, найменшому – місяць. Треба було якось годувати таку родину, тому порадившись, чоловік з дружиною та її сестрою Мариною спробували продати на місцевому фестивалі приправи власного виробництва.

Приправу готували зі свіжих трав, які так любили в цій родині. У такому вигляді зелень смакувала навіть дітям. Домашня приправа зі суміші пряних трав припала до душі полтавцям, і так розпочався сімейний бізнес у 2015 році. Назву вибирали таку, щоб сподобалася і запам’яталася людям.

Перший рік вони робили продукцію на кухні. Потім її стало мало, тому переїхали в приміщення на 30 квадратних метрів. Зараз у них є 90 квадратних метрів, а ще склад сировини, готової продукції та окремо виділений виробничий цех.

Родина готує чотири види оригінальних приправ: гостру, лагідну, пряну та класичну, яка смакує практично всім. Головні інгредієнти - кріп, петрушка, кінза, базилік. До зелені, залежно від рецепту, додають часник, перець. Консервують, як колись це робили бабусі, з використанням лише солі.

Своячка Марина Гончарова – головний натхненник та автор усіх рецептів бренду Zelenka. Вона є майстром гармонійного поєднання яскравих прянощів. Вона розповіла, що кінзу не всі люблять, тому довелося попрацювати над ароматом.

У бізнесі, як і в родині, усі допомагають один одному. До усього підходять з легкістю і гарним настроєм.