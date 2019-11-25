Артем і Наталя Вербицькі

Засновник Артем Вербицький народився на Сході України. У 2014 році перевіз родину з окупованого Донецька у Полтаву. Молода сім'я розросталася – нині у подружжя Артема і Наталі четверо дітей: старшому – 10 років, найменшому – місяць.
Треба було якось годувати таку родину, тому порадившись, чоловік з дружиною та її сестрою Мариною спробували продати на місцевому фестивалі приправи власного виробництва.
Приправу готували зі свіжих трав, які так любили в цій родині. У такому вигляді зелень смакувала навіть дітям.
Домашня приправа зі суміші пряних трав припала до душі полтавцям, і так розпочався сімейний бізнес у 2015 році.
Назву вибирали таку, щоб сподобалася і запам’яталася людям.
Перший рік вони робили продукцію на кухні. Потім її стало мало, тому переїхали в приміщення на 30 квадратних метрів.
Зараз у них є 90 квадратних метрів, а ще склад сировини, готової продукції та окремо виділений виробничий цех.
Родина готує чотири види оригінальних приправ: гостру, лагідну, пряну та класичну, яка смакує практично всім. Головні інгредієнти - кріп, петрушка, кінза, базилік. До зелені, залежно від рецепту, додають часник, перець. Консервують, як колись це робили бабусі, з використанням лише солі.
Своячка Марина Гончарова – головний натхненник та автор усіх рецептів бренду Zelenka.
Вона є майстром гармонійного поєднання яскравих прянощів.
Вона розповіла, що кінзу не всі люблять, тому довелося попрацювати над ароматом.
У бізнесі, як і в родині, усі допомагають один одному. До усього підходять з легкістю і гарним настроєм.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
Надаючи інформацію, що зазначена у Формі реєстрації, Особа тим самим надає згоду на обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, на період Проекту.
Надсилаючи Форму реєстрації та беручи участь в Проекті, Особа тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої нею інформації про себе Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».