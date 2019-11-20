Почалося все з того, що Ксенія шукала подарунок для коханого: якусь оригінальну мапу, на якій вони б разом відзначали місця своїх спільних мандрівок.

Не знайшовши нічого кращого за низькопробні китайські аналоги, Ксенія вирішила зробити карту сама. У пригоді якраз стали освіта та досвід роботи в поліграфії.

Бізнес-ідею дружини Микита підтримав: початковими інвестиціями послугували 10 тисяч доларів із їхніх весільних заощаджень. Навіть той факт, що перша партія продукції вийшла бракованою, не пригасив ентузіазму подружжя-підприємців. На звичайній скретч-карті потрібно затирати країни, які ви відвідали. А на мапах Фурсових ще й можна малювати маршрути і робити будь-які нотатки про свої подорожі.

Скретч-мапи стали лише початком сімейного подарункового бізнесу. Відтоді асортимент 1DEA.me збагатився різноманітною продукцією для дітей і дорослих.

Це і карти світу, окремих країн чи навіть зоряного неба, дизайнерські плакати та мотиваційні постери, список мрій та бажань, які необхідно виконати, 100 улюблених книг, 100 фільмів чи екстравагантні 100 поз із Камасутри.