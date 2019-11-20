Почалося все з того, що Ксенія шукала подарунок для коханого: якусь оригінальну мапу, на якій вони б разом відзначали місця своїх спільних мандрівок.
Не знайшовши нічого кращого за низькопробні китайські аналоги, Ксенія вирішила зробити карту сама. У пригоді якраз стали освіта та досвід роботи в поліграфії.
Бізнес-ідею дружини Микита підтримав: початковими інвестиціями послугували 10 тисяч доларів із їхніх весільних заощаджень. Навіть той факт, що перша партія продукції вийшла бракованою, не пригасив ентузіазму подружжя-підприємців.
На звичайній скретч-карті потрібно затирати країни, які ви відвідали. А на мапах Фурсових ще й можна малювати маршрути і робити будь-які нотатки про свої подорожі.
Скретч-мапи стали лише початком сімейного подарункового бізнесу. Відтоді асортимент 1DEA.me збагатився різноманітною продукцією для дітей і дорослих.
Це і карти світу, окремих країн чи навіть зоряного неба, дизайнерські плакати та мотиваційні постери, список мрій та бажань, які необхідно виконати, 100 улюблених книг, 100 фільмів чи екстравагантні 100 поз із Камасутри.
Подружжя вважає, що основне їх досягнення в тому, що навчилися робити все в Україні: від розробки макета до реалізації готового продукту.
А секрет успіху простий: дуже важливо вірити у свій продукт.
Адже якщо він потрібен вам, то буде потрібен й іншим.
Проект «Світ можливостей» проводиться у період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року. Особа, що бажає стати Учасником Проекту повинна в період проведення Проекту заповнити Форму реєстрації та описати історію власного бізнесу.
Організатором буде на власний розсуд відібрані найкращі історії Учасників та створено сюжет із подальшим його висвітленням на телеканалі «24», радіо «Люкс ФМ» та публікацією на сайті https://24tv.ua/svitmozhlyvostey/. Організатор залишає за собою право відмовити у створенні сюжету та/чи його публікації на кожному етапі Проекту без жодної компенсації Учаснику. Усі права інтелектуальної власності на створений сюжет (аудіовізуальний твір) залишаються за Організатором.
Надаючи інформацію, що зазначена у Формі реєстрації, Особа тим самим надає згоду на обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Проекту особами, на період Проекту.
Надсилаючи Форму реєстрації та беручи участь в Проекті, Особа тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої нею інформації про себе Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».