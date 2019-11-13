Будівництвом Сергій Коваленков займається вже давно і фахово. Він закінчив Карлтонський університет в Оттаві та кілька років керував будівельними проєктами у різних країнах аж поки не потрапив до Австралії. Там його чекала нова робота. Але коли він приїхав на нове місце, виявилося, що людина, яку він мав замінити, раптом передумала звільнятися.

Випадково доля звела Сергія з людьми, які займалися вирощуванням і переробкою технічних конопель. Вони саме бралися зводити пілотний будинок, тож запросили до проєкту і його.

Спробувавши попрацювати з екоматеріалом, Сергій більше не захотів повертатися до традиційного будівництва. За його словами, конопля може використовуватись при виробництві 20-ти тисяч видів різної продукції, до прикладу, меблевої, харчової та текстильної. Що цікаво, жоден автомобіль компанії Mercedes-Benz не випускається без конопляних волокон.

Сергій використовує у будівництві лише природні компоненти: подрібнені стебла конопель, вапно, воду, які попередньо перемішані у міксері, та спеціальні мінеральні добавки, які служать сполучним матеріалом.

На розробку цієї технології та на супутні технічні витрати Сергій вклався на старті у 5 тисяч доларів. За свою інноваційність та дружній до довкілля підхід стартап не раз отримував нагороди та екогранти.

Сергій консультував спорудження конопляного хостела на горі Монблан. Збудував, можливо, перший у світі будиночок на колесах з конопель у Каліфорнії. В Україні ж, каже, важко боротися з менталітетом людей та небажанням архітекторів працювати з екоматеріалами.

Намагаючись змінити цю реальність, Сергій Коваленков охоче ділиться своїми знаннями та досвідом з іншими, – закладає новий фундамент та ламає стереотипи про екологічне житло серед українців.