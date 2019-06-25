Увесь цей джаз: хедлайнери Leopolis Jazz Fest у п’яти фактах

Уже 26 червня у Львові стартує один із найбільших джазових фестивалів Європи Leopolis Jazz Fest.

Традиційно працюватимуть три сцени: на площі Ринок, біля палацу Потоцьких та сцена імені Едді Рознера, у Парку культури. Саме на ній так само традиційно виступатимуть десять музикантів та гуртів, які є хедлайнерами фестивалю.

Про кожного з них можна говорити та писати чимало. Проте ми обрали п’ять найбільш промовистих фактів про кожного із хедлайнерів.

26 червня

Adrien Brandeis Quintet

Адріен Бранді – французький джазовий піаніст і композитор;

Свій перший альбом Euforia музикант випустив 2018 року;

Зізнається у впливах на свою творчість музики Мішеля Каміло, Білла Еванса та Чіка Коріа;

У своїй музиці він прагне об’єднати традиції та сучасний вплив;

Виграв джазову премію LetterOne RISING STARS, де одним із призів надавалася можливість виступити на кількох масштабних джазових фестивалях у Європі, серед яких і Leopolis Jazz Fest.

Snarky Puppy

Snarky Puppy – це провідний сучасний ф’южн-гурт, що з’явився у Техасі 2003 року. Був заснований басистом та композитором Майклом Лігом;

У різний час через колектив пройшли десятки музикантів, багато з них є лідерами власних проектів, а також працюють із зірками поп-музики (такими як Erykah Badu, Snoop Dogg, Kendrick Lamar та D’Angelo);

Snarky Puppy – володарі трьох премій Греммі ("Найкращий R&B виступ" 2014 року, "Найкращий інструментальний альбом" 2016 і 2017 років);

Відмінною рисою гурту є синтез культур. Японія, Аргентина, Канада, Велика Британія і Пуерто-Ріко – музиканти з цих країн грали у Snarky Puppy. Все це робить гурт унікальним і не схожим ні на кого;

Колектив видав понад десять альбомів і ставав неодноразовим переможцем опитувань читачів престижних джазових журналів Downbeat і Jazztimes у категорії "Гурт року". Остання на сьогодні робота Snarky Puppy вийшла в березні 2019 року і називається Immigrance.

27 червня

Etienne Mbappe & the Prophets

Етьєн Мбаппе – відомий камерунський бас-гітарист і композитор, який живе у Франції.

Уже був у Львові як учасник John McLaughlin’s 4th Dimension;

Як сайдмен працював із Джо Завінулом, Роббеном Фордом, Реєм Чарльзом, саксофоністом Біллом Евансом та іншими відомими музикантами;

У дискографії Етьєна 4 альбоми. Саме для запису останнього з них він зібрав свій новий гурт Prophets, з яким і приїде до Львова;

У складі гурту: Étienne Mbappé – бас, вокал; Balthazar Naturel – тенор-саксофон; Alex Hérichon – труба;

Anthony Jambon – гітара; Christophe Cravero – рояль, клавішні, скрипка;

Clément Janinet – скрипка; Nicolas Viccaro – барабани.

Diana Krall

Знаменита канадська співачка та піаністка Дайана Кролл вперше відвідає Україну;

Вона почала грати на фортепіано, коли їй було чотири роки, і ще підлітком отримала стипендію у престижному музичному коледжі Берклі в Бостоні;

Дайана Кролл швидко стала популярною. Справжній прорив – її робота 1998 року When I Look in Your Eyes. Альбом 52 тижні посідав перше місце у джазовому чарті Billboard, здобув дві премії Греммі та номінацію в категорії "Найкращий альбом року", чого зазвичай удостоюються тільки поп-альбоми. Наступний альбом The Look of Love продавався ще краще, потрапив до ТОР-10 поп-чартів в Америці – безпрецедентний результат для джазової музики;

2018 року вийшов альбом Дайани Кролл із легендарним співаком Тоні Беннеттом Love Is Here to Stay;

На сцену Leopolis Jazz Fest із Дайаною Кролл вийдуть: Джо Ловано, Марк Рібо, Роберт Хьорст і Каррім Ріґґінс;

На тенор-саксофоні в гурті Дайани Кролл гратиме Джо Ловано. Для нього це також перший приїзд в Україну.

28 червня

The Kenny Barron Quintet

Кенні Баррон – легенда джазу, американський музикант, композитор, аранжувальник, "найліричніший піаніст нашого часу";

Ще в 60-ті Діззі Гіллеспі найняв його, навіть жодного разу не чувши, як він грає. Після п’яти років із Діззі Баррон грав із Фредді Хаббардом, Стенлі Таррентіном, Мілтом Джексоном і Бадді Річем. На початку 70-х піаніст працював із Юсефом Латіфом, Роном Картером. У 80-ті співпрацював із видатним саксофоністом Стеном Гетцем і в ці ж роки став співзасновником квартету Sphere, який виконував музику великого Телоніуса Монка;

Перший альбом Кенні Баррон випустив 1974 року, і відтоді світ побачили понад 40 його платівок;

Він отримав премію "Жива спадщина" від Mid-Atlantic Arts Foundation і був включений до Зали слави американського джазу, а також отримав премію MAC Lifetime Achievement Award, NEA Jazz Master;

Кенні Баррон – шестикратний лауреат премії "Найкращий піаніст" Асоціації джазових журналістів.

Bobby McFerrin: Gimme5 (circlesongs)

Боббі Макферрін – знаменитий американський джазовий вокаліст, диригент. Він є одним із найвідоміших у світі вокальних імпровізаторів, завдяки якому голос перетворився на музичний інструмент;

Музикант є десятикратним лауреатом премії Греммі;

Творчість Макферріна об’єднує джаз, поп-музику, фолк і world music;

Боббі працював із такими знаменитостями, як Йо-Йо Ма, Чік Коріа, Хербі Хенкок, Джо Завінул, гуртами Yellowjackets, Tower Of Power і багатьма іншими;

Макферрін представить програму Gimme5 (circlesongs). Концертна зала перетвориться на імпровізований хор, де кожен із слухачів, слідуючи за Боббі Макферріном, може стати повноправним учасником концерту. Це буде спонтанна пригода з джазом, поп-музикою, R&B та класикою. Вперше ця ідея була реалізована в альбомі Circlesongs 1997 року, записаному вокальним гуртом Voicestra. Гурт складався з 12 осіб, серед яких були оперні співаки, госпел-, джаз-, поп- і R&B-вокалісти.

29 червня

Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen

Піаніст, мультиінструменталіст, вокаліст, композитор Джон Клірі народився в Кенті, Велика Британія, але любов до блюзу і джазу привела його в Новий Орлеан, штат Луїзіана, США;

У музиці Джона Клірі можна почути вплив фанку, R&B, соулу, госпелу, афро-кубинських ритмів і, звичайно ж, новоорлеанської школи гри на фортепіано;

Він працював із такими музикантами, як Тадж Махал, Джон Скофілд, Доктор Джон і Бонні Райт;

Джон Клірі має солідну дискографію. 2015 року він отримав Греммі за альбом Go Go Juice, спродюcований Джоном Портером і записаний у легендарній Dockside Studio в Морісі, штат Луїзіана;

Клірі працює з гуртом The Absolute Monster Gentlemen понад два десятиліття. Остання його робота вийшла 2018 року. Альбом Dyna-Mite, витриманий у соул-блюзовій стилістиці, став однією з найкращих платівок жанру в минулому році.

Chick Corea & The Spanish Heart Band

Чік Коріа – всесвітньо відомий піаніст і композитор представляє проект The Spanish Heart Band. Сама назва повертає до легендарного альбому 1976 року My Spanish Heart – вибухової суміші джазового ф’южн і традиційних латинських ритмів;

Новий проект об’єднав твори з альбомів My Spanish Heart і Touchstone. Ця програма – данина любові до іспанської та латиноамериканської музики, що завжди була важливою складовою творчості Чіка Коріа;

Чіка Коріа є володарем 22 премій Греммі;

Окрім чудових виконавців бенду у Львові виступатиме танцівниця, адже музика і танець – це те, без чого неможливо уявити культуру фламенко;

Склад гурту: Chick Corea – рояль; Jorge Pardo – саксофон, флейта; Michael Rodriguez – труба;

Steve Davis – труба; Niño Josele – гітара; Carlitos Del Puerto – бас; Marcus Gilmore – барабани;

Luisito Quintero – перкусія; Nino de los Reyes – танцівниця.

30 червня

Рeter Cincotti

Американський вокаліст і піаніст Пітер Чінкотті почав навчатися музиці в дуже ранньому віці. Легендарний музичний продюсер і звукорежисер Філ Рамон виступив продюсером дебютного альбому Пітера. Альбом посів перше місце у джазовому чарті Billboard, зробивши 18-річного музиканта наймолодшим виконавцем, який досяг такого успіху;

Чінкотті виступав у найпрестижніших залах світу – від Carnegie Hall у Нью-Йорку до L’Olympia в Парижі;

Третій альбом Чінкотті East Of Angel Town спродюсував ще один відомий продюсер – 16-разовий володар Греммі Девід Фостер;

Останній на сьогодні альбом музиканта Long Way From Home з’явився 2017 року.

Lisa Stansfield