Увесь цей джаз: хедлайнери Leopolis Jazz Fest у п’яти фактах
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Уже 26 червня у Львові стартує один із найбільших джазових фестивалів Європи Leopolis Jazz Fest.
Традиційно працюватимуть три сцени: на площі Ринок, біля палацу Потоцьких та сцена імені Едді Рознера, у Парку культури. Саме на ній так само традиційно виступатимуть десять музикантів та гуртів, які є хедлайнерами фестивалю.
Про кожного з них можна говорити та писати чимало. Проте ми обрали п’ять найбільш промовистих фактів про кожного із хедлайнерів.
26 червня
Adrien Brandeis Quintet
- Адріен Бранді – французький джазовий піаніст і композитор;
- Свій перший альбом Euforia музикант випустив 2018 року;
- Зізнається у впливах на свою творчість музики Мішеля Каміло, Білла Еванса та Чіка Коріа;
- У своїй музиці він прагне об’єднати традиції та сучасний вплив;
- Виграв джазову премію LetterOne RISING STARS, де одним із призів надавалася можливість виступити на кількох масштабних джазових фестивалях у Європі, серед яких і Leopolis Jazz Fest.
Snarky Puppy
- Snarky Puppy – це провідний сучасний ф’южн-гурт, що з’явився у Техасі 2003 року. Був заснований басистом та композитором Майклом Лігом;
- У різний час через колектив пройшли десятки музикантів, багато з них є лідерами власних проектів, а також працюють із зірками поп-музики (такими як Erykah Badu, Snoop Dogg, Kendrick Lamar та D’Angelo);
- Snarky Puppy – володарі трьох премій Греммі ("Найкращий R&B виступ" 2014 року, "Найкращий інструментальний альбом" 2016 і 2017 років);
- Відмінною рисою гурту є синтез культур. Японія, Аргентина, Канада, Велика Британія і Пуерто-Ріко – музиканти з цих країн грали у Snarky Puppy. Все це робить гурт унікальним і не схожим ні на кого;
- Колектив видав понад десять альбомів і ставав неодноразовим переможцем опитувань читачів престижних джазових журналів Downbeat і Jazztimes у категорії "Гурт року". Остання на сьогодні робота Snarky Puppy вийшла в березні 2019 року і називається Immigrance.
27 червня
Etienne Mbappe & the Prophets
- Етьєн Мбаппе – відомий камерунський бас-гітарист і композитор, який живе у Франції.
- Уже був у Львові як учасник John McLaughlin’s 4th Dimension;
- Як сайдмен працював із Джо Завінулом, Роббеном Фордом, Реєм Чарльзом, саксофоністом Біллом Евансом та іншими відомими музикантами;
- У дискографії Етьєна 4 альбоми. Саме для запису останнього з них він зібрав свій новий гурт Prophets, з яким і приїде до Львова;
- У складі гурту: Étienne Mbappé – бас, вокал; Balthazar Naturel – тенор-саксофон; Alex Hérichon – труба;
Anthony Jambon – гітара; Christophe Cravero – рояль, клавішні, скрипка;
Clément Janinet – скрипка; Nicolas Viccaro – барабани.
Diana Krall
- Знаменита канадська співачка та піаністка Дайана Кролл вперше відвідає Україну;
- Вона почала грати на фортепіано, коли їй було чотири роки, і ще підлітком отримала стипендію у престижному музичному коледжі Берклі в Бостоні;
- Дайана Кролл швидко стала популярною. Справжній прорив – її робота 1998 року When I Look in Your Eyes. Альбом 52 тижні посідав перше місце у джазовому чарті Billboard, здобув дві премії Греммі та номінацію в категорії "Найкращий альбом року", чого зазвичай удостоюються тільки поп-альбоми. Наступний альбом The Look of Love продавався ще краще, потрапив до ТОР-10 поп-чартів в Америці – безпрецедентний результат для джазової музики;
- 2018 року вийшов альбом Дайани Кролл із легендарним співаком Тоні Беннеттом Love Is Here to Stay;
- На сцену Leopolis Jazz Fest із Дайаною Кролл вийдуть: Джо Ловано, Марк Рібо, Роберт Хьорст і Каррім Ріґґінс;
- На тенор-саксофоні в гурті Дайани Кролл гратиме Джо Ловано. Для нього це також перший приїзд в Україну.
28 червня
The Kenny Barron Quintet
- Кенні Баррон – легенда джазу, американський музикант, композитор, аранжувальник, "найліричніший піаніст нашого часу";
- Ще в 60-ті Діззі Гіллеспі найняв його, навіть жодного разу не чувши, як він грає. Після п’яти років із Діззі Баррон грав із Фредді Хаббардом, Стенлі Таррентіном, Мілтом Джексоном і Бадді Річем. На початку 70-х піаніст працював із Юсефом Латіфом, Роном Картером. У 80-ті співпрацював із видатним саксофоністом Стеном Гетцем і в ці ж роки став співзасновником квартету Sphere, який виконував музику великого Телоніуса Монка;
- Перший альбом Кенні Баррон випустив 1974 року, і відтоді світ побачили понад 40 його платівок;
- Він отримав премію "Жива спадщина" від Mid-Atlantic Arts Foundation і був включений до Зали слави американського джазу, а також отримав премію MAC Lifetime Achievement Award, NEA Jazz Master;
- Кенні Баррон – шестикратний лауреат премії "Найкращий піаніст" Асоціації джазових журналістів.
Bobby McFerrin: Gimme5 (circlesongs)
- Боббі Макферрін – знаменитий американський джазовий вокаліст, диригент. Він є одним із найвідоміших у світі вокальних імпровізаторів, завдяки якому голос перетворився на музичний інструмент;
- Музикант є десятикратним лауреатом премії Греммі;
- Творчість Макферріна об’єднує джаз, поп-музику, фолк і world music;
- Боббі працював із такими знаменитостями, як Йо-Йо Ма, Чік Коріа, Хербі Хенкок, Джо Завінул, гуртами Yellowjackets, Tower Of Power і багатьма іншими;
- Макферрін представить програму Gimme5 (circlesongs). Концертна зала перетвориться на імпровізований хор, де кожен із слухачів, слідуючи за Боббі Макферріном, може стати повноправним учасником концерту. Це буде спонтанна пригода з джазом, поп-музикою, R&B та класикою. Вперше ця ідея була реалізована в альбомі Circlesongs 1997 року, записаному вокальним гуртом Voicestra. Гурт складався з 12 осіб, серед яких були оперні співаки, госпел-, джаз-, поп- і R&B-вокалісти.
29 червня
Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen
- Піаніст, мультиінструменталіст, вокаліст, композитор Джон Клірі народився в Кенті, Велика Британія, але любов до блюзу і джазу привела його в Новий Орлеан, штат Луїзіана, США;
- У музиці Джона Клірі можна почути вплив фанку, R&B, соулу, госпелу, афро-кубинських ритмів і, звичайно ж, новоорлеанської школи гри на фортепіано;
- Він працював із такими музикантами, як Тадж Махал, Джон Скофілд, Доктор Джон і Бонні Райт;
- Джон Клірі має солідну дискографію. 2015 року він отримав Греммі за альбом Go Go Juice, спродюcований Джоном Портером і записаний у легендарній Dockside Studio в Морісі, штат Луїзіана;
- Клірі працює з гуртом The Absolute Monster Gentlemen понад два десятиліття. Остання його робота вийшла 2018 року. Альбом Dyna-Mite, витриманий у соул-блюзовій стилістиці, став однією з найкращих платівок жанру в минулому році.
Chick Corea & The Spanish Heart Band
- Чік Коріа – всесвітньо відомий піаніст і композитор представляє проект The Spanish Heart Band. Сама назва повертає до легендарного альбому 1976 року My Spanish Heart – вибухової суміші джазового ф’южн і традиційних латинських ритмів;
- Новий проект об’єднав твори з альбомів My Spanish Heart і Touchstone. Ця програма – данина любові до іспанської та латиноамериканської музики, що завжди була важливою складовою творчості Чіка Коріа;
- Чіка Коріа є володарем 22 премій Греммі;
- Окрім чудових виконавців бенду у Львові виступатиме танцівниця, адже музика і танець – це те, без чого неможливо уявити культуру фламенко;
- Склад гурту: Chick Corea – рояль; Jorge Pardo – саксофон, флейта; Michael Rodriguez – труба;
- Steve Davis – труба; Niño Josele – гітара; Carlitos Del Puerto – бас; Marcus Gilmore – барабани;
- Luisito Quintero – перкусія; Nino de los Reyes – танцівниця.
30 червня
Рeter Cincotti
- Американський вокаліст і піаніст Пітер Чінкотті почав навчатися музиці в дуже ранньому віці. Легендарний музичний продюсер і звукорежисер Філ Рамон виступив продюсером дебютного альбому Пітера. Альбом посів перше місце у джазовому чарті Billboard, зробивши 18-річного музиканта наймолодшим виконавцем, який досяг такого успіху;
- Чінкотті виступав у найпрестижніших залах світу – від Carnegie Hall у Нью-Йорку до L’Olympia в Парижі;
- Третій альбом Чінкотті East Of Angel Town спродюсував ще один відомий продюсер – 16-разовий володар Греммі Девід Фостер;
- Останній на сьогодні альбом музиканта Long Way From Home з’явився 2017 року.
Lisa Stansfield
- Британська співачка Ліза Стенсфілд уже понад 30 років об’єднує в своїй творчості соул та поп-музику. Перший успіх до співачки прийшов у 80-і роки. Тоді вона виступала у складі гурту Blue Zone. З того часу Ліза Стенсфілд продала понад 20 мільйонів платівок;
- Її першим проривом став альбом Affection 1989 року та сингли All Around The World (досяг третього місця в американському чарті й першого у Великій Британії), What Did I Do To You, Live Together, You Can not Deny It та This Is The Right Time;
- Ліза отримала безліч нагород, серед них Brit Awards, Ivor Novello Awards та Billboard Music Awards;
- 1999 року Стенсфілд дебютувала у фільмі "Свінг", для якого вона записала десять пісень.
- Нещодавно Ліза Стенсфілд анонсувала осінній гастрольний тур у 2019 році, присвячений 30-річчю з моменту випуску її дебютного сольного альбому Affection.
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