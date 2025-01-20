Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що привітання від Путіна – це прояв підлабузництва.

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Що означає привітання Путіна

Огризко зазначив, що вся велика пиха Путіна кудись зникла. Пропагандисти довкола нього говорили, що Путін не збирається робити перших кроків, що там у їхній фортеці їм все одно на будь-що й вони не будуть нічого ініціювати, але, звісно, якщо Путін зателефонує, то подумають, як їм бути.

Усе ж вийшло навпаки. Путін першим побіг, першим сказав, що хоче сильно з Трампом побачитись, а тепер буде уклінно чекати, коли Трамп обере час і дату, коли це буде відбуватись, і щось Путіну розкаже. Це означає, в моєму розумінні, що Путін прекрасно розуміє критичний стан, у який він завів свою недоімперію,

– зауважив міністр закордонних справ України (2007 – 2009).

За його словами, якщо Західний світ переконає Трампа в тому, що в нього в руках усі козирні тузи, то шансів у недоімперії дуже мало.

Чи не домовиться Трамп з Путіним за спиною Заходу й України

Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) додав, що Трамп не зможе домовитись з Путіним за спиною Заходу та Європи. Такі речі вже не проходять. Це було можливо зробити у 2014 році, коли ще Захід не розумів ступінь загрози, а сьогодні це все очевидно та не треба нічого доводити, такі речі не знайдуть жодної підтримки.

"Попри всю екстравагантність Трампа, він так чи інакше все одно змушений буде це враховувати. Так само, як це будуть робити його помічники та ключові політичні фігури, які будуть вивчати всі наслідки можливих кроків. Тому, думаю, що дзвінок відбудеться, якась розмова теж, а до реальних результатів ще дуже далеко", – наголосив Огризко.