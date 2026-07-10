1000 літрів дизеля за "правильну" службу: як затримали офіцера ТЦК

За вплив на рішення керівництва ТЦК та військово-лікарської комісії він запросив тисячу літрів дизельного пального. У перерахунку на товар це – рівно 50 каністр по 20 літрів кожна або ж 20 повних заправок Toyota Corolla чи Renault Duster.

Про викриття ТЦКашника на такому хабарі повідомила поліція Одеської області у своєму релізі на сайті та ФБ-сторінці.

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Служба купується не тільки за гроші

У ході слідства встановлено, що фігурантом справи став лейтенант мобілізаційного відділу районного ТЦК та СП. За даними слідства, через знайому він запропонував допомогу військовозобов'язаному, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

За 1000 літрів дизпального офіцер нібито обіцяв вплинути на керівництво ТЦК, щоб чоловіка виключили з розшуку в системі «Оберіг», а також посприяти отриманню направлення на військово-лікарську комісію.

За підрахунками редакції Авто24, вартість такої кількості солярки виходить далеко за межі "подарункових". Станом на 9 липня 2026 року середня ціна дизельного пального в Україні коливалася в межах 75,94–77,01 грн за літр. Таким чином вартість вимоги в обсязі 1000 літрів дизеля в середньому становить в межах 75 940 – 77 010 грн.

Речові докази збирали на місці затримання офіцера ТЦК, їх для оголошення підозри достатньо. Фото: поліція Одещини

За версією правоохоронців, підозрюваний мав намір вплинути й на голову ВЛК, аби той видав висновок про придатність до служби лише в нештурмових підрозділах. Йшлося про проходження служби в підрозділах забезпечення, зв'язку, логістики, навчальних центрах або навіть у територіальних центрах комплектування.

Офіцера арештували, але можуть випустити під заставу

Правоохоронці затримали офіцера після того, як він отримав 100 талонів на дизельне пальне номіналом по 10 літрів кожен. Загалом це еквівалент тисячі літрів пального.

Лейтенанту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди.

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Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 1,5 млн грн.

Якщо провину буде доведено в суді, офіцеру загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.