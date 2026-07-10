1000 литров дизельного топлива за "правильную" службу: как задержали офицера ТЦК

За влияние на решения руководства ТЦК и военно-медицинской комиссии он запросил тысячу литров дизельного топлива. В пересчете на товар это – ровно 50 канистр по 20 литров каждая или 20 полных заправок Toyota Corolla или Renault Duster.

О разоблачении сотрудника ТЦК, получавшего такую взятку, сообщила полиция Одесской области в своем пресс-релизе на сайте и на странице в Facebook.

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Служба покупается не только за деньги

В ходе следствия установлено, что фигурантом дела стал лейтенант мобилизационного отдела районного ТЦК и СП. По данным следствия, через знакомого он предложил помощь военнообязанному, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

За 1000 литров дизельного топлива офицер якобы обещал повлиять на руководство ТЦК, чтобы мужчину исключили из розыска в системе "Оберег", а также посодействовать получению направления на военно-врачебную комиссию.

По подсчетам редакции Авто24, стоимость такого количества дизельного топлива выходит далеко за пределы "подарочных" сумм. По состоянию на 9 июля 2026 года средняя цена дизельного топлива в Украине колебалась в пределах 75,94–77,01 грн за литр. Таким образом, стоимость требования в объеме 1000 литров дизельного топлива в среднем составляет от 75 940 – 77 010 грн.

Вещественные доказательства собирались на месте задержания офицера ТЦК, их достаточно для предъявления подозрения. Фото: полиция Одесской области

По версии правоохранителей, подозреваемый намеревался оказать влияние и на председателя ВЛК, чтобы тот выдал заключение о годности к службе только в нештурмовых подразделениях. Речь шла о прохождении службы в подразделениях обеспечения, связи, логистики, учебных центрах или даже в территориальных центрах комплектования.

Офицера арестовали, но могут освободить под залог

Правоохранители задержали офицера после того, как он получил 100 талонов на дизельное топливо номиналом по 10 литров каждый. В общей сложности это эквивалент тысячи литров топлива.

Лейтенанту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 1,5 млн грн.

Если вина будет доказана в суде, офицеру грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.