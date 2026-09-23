200 євро за практичний іспит: чому не вдалось підкупити екзаменатора

У сервісному центрі МВС №5149 у Подільську Одеської області кандидат у водії запропонував адміністратору 200 євро за успішне складання практичного іспиту. Гроші він поклав у файл із документами.

Інцидент стався 22 вересня 2026 року ще до початку практичного іспиту. За інформацією сервісного центру МВС, це була четверта спроба кандидата скласти практичний іспит.

Як зазначили у відомстві, на таке рішення хлопця нібито підштовхнула близька родичка, яка приїхала разом із ним підтримати його під час іспиту. Сам кандидат пояснив, що вирішив таким чином спростити собі складання четвертої спроби.

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Адміністратор сервісного центру повідомив про пропозицію неправомірної вигоди керівництво ТСЦ МВС. Після цього на місце викликали поліцію для фіксації обставин події та відповідного реагування.

Правову оцінку діям учасників ситуації мають надати правоохоронні органи.

Що робити після невдалого іспиту

У сервісному центрі МВС нагадали, що практичний іспит має перевірити готовність кандидата самостійно та безпечно керувати автомобілем у реальних дорожніх умовах. Під час нього оцінюють дотримання ПДР, безпечну дистанцію та інтервал, виконання маневрів, реакцію на дорожню ситуацію та взаємодію з іншими учасниками руху.

Якщо кандидат не склав іспит, він може розібрати допущені помилки та додатково відпрацювати необхідні навички з інструктором.

Повторний практичний іспит призначається не раніше ніж через 10 календарних днів — на 11-й день. Відлік починається з наступного дня після попередньої спроби.

Скільки коштують “права”

Найчастіше українці купують "права" через так званих "бігунків". Це люди, які мають зв’язки у сервісних центрах МВС, та можуть організувати успішне складання теоретичного та практичного іспитів. Такі послуги недешеві – отримання посвідчень водія оцінюються у 25-30 тисяч гривень. У деяких випадках ціна сягає навіть двох тисяч доларів.