200 евро за практический экзамен: почему не удалось подкупить экзаменатора

В сервисном центре МВД №5149 в Подольске Одесской области кандидат в водители предложил администратору 200 евро за успешную сдачу практического экзамена. Деньги он положил в файл с документами.

Четвертая попытка

Инцидент произошел 22 сентября 2026 года еще до начала практического экзамена. По информации сервисного центра МВД, это была четвертая попытка кандидата сдать практический экзамен.

Как отметили в ведомстве, на такое решение парня якобы подтолкнула близкая родственница, приехавшая вместе с ним поддержать его во время экзамена. Сам кандидат объяснил, что решил таким образом упростить сложение четвертой попытки.

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Администратор сервисного центра сообщил о предложении неправомерной выгоды руководству ТСЦ МВД. После этого на место вызвали полицию для фиксации обстоятельств происшествия и ответного реагирования.

Правовую оценку действиям участников ситуации должны предоставить правоохранительные органы.

Что делать после неудачного экзамена

В сервисном центре МВД напомнили, что практический экзамен должен проверить готовность кандидата самостоятельно и безопасно управлять автомобилем в реальных дорожных условиях. Во время него оценивают соблюдение ПДД, безопасную дистанцию и интервал, выполнение маневров, реакцию на дорожную ситуацию и взаимодействие с другими участниками движения.

Если кандидат не сдал экзамен, он может разобрать допущенные ошибки и дополнительно отработать необходимые навыки с инструктором.

Повторный практический экзамен назначается не ранее чем через 10 календарных дней – на 11-й день. Отсчет начинается со следующего дня после предыдущей попытки.

Сколько стоят“ право”

Чаще всего украинцы покупают "права" из-за так называемых "бегунков". Это люди, имеющие связи в сервисных центрах МВД, и могут организовать успешную сдачу теоретического и практического экзаменов. Такие услуги недешевы– получение водительских прав оцениваются в 25-30 тысяч гривен. В некоторых случаях цена достигает даже двух тысяч долларов.