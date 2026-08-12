45-річний Nissan Skyline у чудовому стані помітили в Одесі

Nissan Skyline
В Одесі сфотографували рідкісний Nissan Skyline 2000GT Sedan 1981 року. Класичний японський седан належить до покоління R30 та, судячи з опублікованих фото, зберігся у дуже хорошому стані.
Автомобіль помітили в Одесі, а його фотографії опублікували в Instagram-акаунті T.O.P.C.A.R.S_U.A, пише topgir.com.ua.
Nissan Skyline R30: що відомо про автомобіль
Nissan Skyline R30 дебютував у 1981 році. За внутрішньою класифікацією виробника це шосте покоління моделі. Усього з 1981 до 1983 року випустили понад 406 тис. автомобілів цієї серії.
На фото представлений Skyline HR30 у версії 2000GT. Седан оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном L20E з електронним упорскуванням пального. Це рядний шестициліндровий атмосферний мотор.
Характеристики Nissan Skyline 2000GT
Двигун об’ємом 1998 куб. см розвиває 125 к.с. при 6000 об/хв і 167 Нм крутного моменту при 4400 об/хв.
За заявленими характеристиками, седан розганяється від 0 до 100 км/год за 10,3 секунди, а його максимальна швидкість становить 181 км/год.
Nissan Skyline HR30 має задній привід, передню підвіску McPherson і незалежну задню підвіску.
Габарити автомобіля:
- довжина — 4595 мм;
- ширина — 1665 мм;
- висота — 1385 мм;
- колісна база — 2615 мм;
- споряджена маса — близько 1180 кг.
З огляду на вік, 45-річний Nissan Skyline R30 у такому стані є досить рідкісною знахідкою для українських доріг.