45-летний Nissan Skyline в отличном состоянии был замечен в Одессе

В Одессе сфотографировали редкий Nissan Skyline 2000GT Sedan в 1981 году. Классический японский седан относится к поколению R30 и, судя по опубликованным фото, сохранился в очень хорошем состоянии.

Автомобиль был замечен в Одессе, а его фотографии опубликованы в Instagram-аккаунте TOPCARS_U.A. topgir.com.ua.

Nissan Skyline R30: что известно об автомобиле

Nissan Skyline R30 дебютировал в 1981 году. По внутренней классификации производителя это шестое поколение модели. Всего с 1981 до 1983 года выпустили более 406 тысяч автомобилей этой серии.

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На фото представлен Skyline HR30 в версии 2000GT. Седан оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем L20E с электронным впрыском топлива. Это рядный шестицилиндровый атмосферный мотор.

Характеристики Nissan Skyline 2000GT

Двигатель объемом 1998 куб. см развивает 125 л.с. при 6000 об/мин и 167 Нм крутящего момента при 4400 об/мин.

По заявленным характеристикам, седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 10,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 181 км/ч.

Nissan Skyline HR30 имеет задний привод, переднюю подвеску McPherson и независимую заднюю подвеску.

Габариты автомобиля:

длина - 4595 мм;

ширина - 1665 мм;

высота - 1385 мм;

колесная база - 2615 мм;

снаряженная масса – около 1180 кг.

Учитывая возраст, 45-летний Nissan Skyline R30 в таком состоянии достаточно редкой находкой для украинских дорог.