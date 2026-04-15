Возвращение легенд: Nissan возрождает рамный Xterra и готовит Skyline нового поколения

Новый Nissan Xterra останется верен своим корням и сохранит классическую рамную конструкцию. В основу автомобиля ляжет новая универсальная платформа, которую компания планирует использовать еще для четырех будущих моделей. Производство внедорожника развернут в США, а первые серийные экземпляры сойдут с конвейера до конца 2028 года, пишет Motor1.

Особое внимание инженеры уделили силовым агрегатам. Клиентам предложат классический двигатель V6, а также инновационную гибридную установку на его основе. Такое решение позволит сохранить высокую проходимость и мощность, одновременно соответствуя современным экологическим требованиям. Первые тизеры демонстрируют мускулистый капот и вертикальную переднюю часть с массивной черной решеткой радиатора, что подчеркивает строгий характер модели.

Искусственный интеллект и сокращение модельного ряда

Возрождение Xterra происходит на фоне глобальной трансформации бренда под названием Re:Nissan. Компания внедряет концепцию “Мобильный интеллект для повседневной жизни”, где ключевую роль будет играть искусственный интеллект. Технологии Nissan AI Drive и Nissan AI Partner помогут улучшить системы автономного управления. Первой моделью, которая получит полный цикл автопилота до конца 2027 года, станет новый Elgrand.

В то же время Nissan проводит оптимизацию своих активов. Для повышения эффективности компания сократит глобальный модельный ряд с 56 до 45 моделей. Под “чем” попадут автомобили с самыми низкими показателями продаж, что позволит сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях: возрождении Skyline в Японии и развитии премиального сегмента Infiniti.

Skyline возвращается к корням: 450 сил и механика

Параллельно с внедорожником Nissan готовит настоящий подарок для фанатов классических седанов – совершенно новый Skyline, отмечает Carscoops. Глобальный директор по дизайну Альфонсо Альбайса отметил, что внешность новинки будет вдохновлена легендарным прошлым модели, но без лишнего ретро. На тизерах уже заметны фирменные круглые задние фонари, выступающие из кузова, и агрессивная передняя часть с вертикальной оптикой. Новый Skyline займет нишу между спорткаром Z и флагманским GT-R, предлагая классические пропорции в современном исполнении.

Под капотом седана разместят модернизированный 3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Ожидается, что мощность агрегата достигнет 450 лошадиных сил, а вся тяга будет передаваться на задние колеса через механическую коробку передач. Интересно, что пока Skyline готовят исключительно для японского рынка, рынок США получит собственную версию этой платформы под брендом Infiniti, которая, вероятно, заменит актуальные модели Q50 или Q60.