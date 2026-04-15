Повернення легенд: Nissan відроджує рамний Xterra та готує Skyline нового покоління

Новий Nissan Xterra залишиться вірним своїм корінням і збереже класичну рамну конструкцію. В основу автомобіля ляже нова універсальна платформа, яку компанія планує використати ще для чотирьох майбутніх моделей. Виробництво позашляховика розгорнуть у США, а перші серійні екземпляри зійдуть з конвеєра до кінця 2028 року, пише Motor1.

Особливу увагу інженери приділили силовим агрегатам. Клієнтам запропонують класичний двигун V6, а також інноваційну гібридну установку на його основі. Таке рішення дозволить зберегти високу прохідність і потужність, одночасно відповідаючи сучасним екологічним вимогам. Перші тизери демонструють мускулистий капот і вертикальну передню частину з масивною чорною решіткою радіатора, що підкреслює суворий характер моделі.

Штучний інтелект та скорочення модельного ряду

Відродження Xterra відбувається на тлі глобальної трансформації бренду під назвою Re:Nissan. Компанія впроваджує концепцію “Мобільний інтелект для повсякденного життя”, де ключову роль відіграватиме штучний інтелект. Технології Nissan AI Drive та Nissan AI Partner допоможуть покращити системи автономного керування. Першою моделлю, яка отримає повний цикл автопілота до кінця 2027 року, стане новий Elgrand.

Водночас Nissan проводить оптимізацію своїх активів. Задля підвищення ефективності компанія скоротить глобальний модельний ряд з 56 до 45 моделей. Під “ніж” потраплять автомобілі з найнижчими показниками продажів, що дозволить зосередити ресурси на ключових напрямках: відродженні Skyline в Японії та розвитку преміального сегмента Infiniti.

Skyline повертається до коріння: 450 сил та механіка

Паралельно з позашляховиком Nissan готує справжній подарунок для фанатів класичних седанів – абсолютно новий Skyline, зазначає Carscoops. Глобальний директор з дизайну Альфонсо Альбайса зазначив, що зовнішність новинки буде натхненна легендарним минулим моделі, але без зайвого ретро. На тизерах уже помітні фірмові круглі задні ліхтарі, що виступають із кузова, та агресивна передня частина з вертикальною оптикою. Новий Skyline займе нішу між спорткаром Z та флагманським GT-R, пропонуючи класичні пропорції в сучасному виконанні.

Під капотом седана розмістять модернізований 3,0-літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом. Очікується, що потужність агрегату сягне 450 кінських сил, а вся тяга передаватиметься на задні колеса через механічну коробку передач. Цікаво, що поки Skyline готують виключно для японського ринку, ринок США отримає власну версію цієї платформи під брендом Infiniti, яка, ймовірно, замінить актуальні моделі Q50 або Q60.