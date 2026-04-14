Дизайн майбутнього: Nissan Juke став електромобілем із радикальною зовнішністю

Новинка настільки відрізняється від усього, що бренд представляв раніше, що її легко сплутати з футуристичним концепт-каром. Проте виробник запевняє: саме таким побачать серійний автомобіль перші покупці вже навесні 2027 року, пише Carscoops.

Платформа альянсу та британська прописка

Новий Juke EV стане виключно електричною моделлю. В його основу лягла сучасна архітектура CMF-EV (AmpR Medium), яка вже успішно використовується в Nissan Ariya, Nissan LEAF та Renault Megane E-Tech. Це дозволить кросоверу отримати передові технології приводу та значно покращити динамічні характеристики.

Виробництво новинки розгорнуть на заводі в британському Сандерленді, де також збирають LEAF. Попри повний перехід на електрику в новому поколінні, Nissan вирішив залишити на ринку і поточну гібридну версію другого покоління. Стару модель оновлять зовні, щоб вона відповідала свіжому стилю бренду, та продаватимуть паралельно із новим електрокаром.

Візуальний маніфест: відмова від звичних форм

Зовнішній вигляд нового Nissan Juke став головною темою обговорень фанатів. Дизайнери відмовилися від плавних ліній на користь гострих, нерівних граней та агресивної чорної решітки радіатора. Яскраво-зелений відтінок кузова підкреслює кутасті колісні арки та складну пластику дверей. Проте деякі фірмові риси збереглися.

Наприклад, ручки задніх дверей все ще розташовані на стійках, що є даниною традиціям моделі з моменту її появи у 2010 році. Задня частина також отримала складні світлодіодні ліхтарі та двері багажника незвичайної форми, які завершують цей футуристичний образ. Інтер’єр поки тримають у таємниці, очікується, що він буде не менш технологічним, ніж зовнішність.

Технічна начинка та батареї

Хоча остаточні специфікації ще не оприлюднені, експерти прогнозують, що Juke EV запозичить акумуляторні блоки у споріднених моделей. Найбільш імовірними варіантами є батареї ємністю 52 кВт-год для базових версій та 75 кВт-год для топових модифікацій. Також кросовер підтримуватиме технологію двонаправленої зарядки, що дозволить автомобілю живити електричні пристрої або навіть віддавати енергію назад у мережу.

Загалом, зберігши свою епатажність, кросовер отримав серйозну технічну базу від старших моделей альянсу. Рішення продавати електричну новинку разом з оновленим гібридом попереднього покоління є стратегічно виправданим для Nissan: так компанія зможе задовольнити як прихильників екологічного транспорту, так і консервативних водіїв.