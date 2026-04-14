Укр
Ру

Renault готує покращений Megane: подробиці

Електричний кросовер Renault Megane E-Tech, який свого часу викликав чимало дискусій, готується до "перезавантаження". Фотошпигуни зафіксували на тестах оновлену версію моделі, яка має з’явитися на ринку наступного року. Очікується, що рестайлінг допоможе електрокару стати більш конкурентоспроможним на фоні нових моделей бренду.
ФОТО: Carscoops|

Прототип Renault Megane E-Tech

Данило Северенчук
14 квітня, 10:20
logo0
logo0 хв

Попри значний камуфляж прототипу, загальні контури кузова залишилися впізнаваними. Однак, навіть крізь захисну плівку помітні зміни в оптиці. Французькі дизайнери переглянули малюнок світлодіодних денних ходових вогнів, щоб наблизити зовнішній вигляд Megane E-Tech до нових моделей компанії – Scenic E-Tech та Symbioz.

Задня частина також отримала порцію оновлень: розробники інтегрували нові світлодіодні ліхтарі та дещо змінили форму бампера, що додало автомобілю свіжішого вигляду, пише Carscoops.

Більша батарея – кращий запас ходу

Головна інтрига оновлення криється під кузовом. Поточна модель комплектується акумуляторами на 40 кВт-год та 60 кВт-год, що за сучасними мірками є недостатнім для комфортних подорожей. Для порівняння: “старший брат” Scenic E-Tech пропонує значно соліднішу батарею на 87 кВт-год.

Оскільки Megane E-Tech базується на гнучкій архітектурі AmpR Medium (яку також використовують Nissan Ariya та Nissan Leaf), технічний потенціал для модернізації є великим. За неофіційними даними, Renault планує інтегрувати нові акумуляторні блоки від компанії AESC, виробництво яких буде локалізовано у Франції. Це дозволить суттєво перевищити поточний запас ходу в 454 км за циклом WLTP.

Чому це важливо для Renault?

Вихід Megane E-Tech був сміливим рішенням, але конкуренція в сегменті електричних кросоверів стала надзвичайно жорсткою. Оновлення має не лише виправити технічні “вузькі місця”, а й консолідувати модельний ряд бренду. Збільшення ємності акумулятора зробить Megane E-Tech повноцінним учасником ринку, здатним конкурувати з бестселерами класу. Поява моделі в офіційних дилерських центрах очікується у 2026 році.

