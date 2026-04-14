Renault готує покращений Megane: подробиці

Попри значний камуфляж прототипу, загальні контури кузова залишилися впізнаваними. Однак, навіть крізь захисну плівку помітні зміни в оптиці. Французькі дизайнери переглянули малюнок світлодіодних денних ходових вогнів, щоб наблизити зовнішній вигляд Megane E-Tech до нових моделей компанії – Scenic E-Tech та Symbioz.

Задня частина також отримала порцію оновлень: розробники інтегрували нові світлодіодні ліхтарі та дещо змінили форму бампера, що додало автомобілю свіжішого вигляду, пише Carscoops.

Більша батарея – кращий запас ходу

Головна інтрига оновлення криється під кузовом. Поточна модель комплектується акумуляторами на 40 кВт-год та 60 кВт-год, що за сучасними мірками є недостатнім для комфортних подорожей. Для порівняння: “старший брат” Scenic E-Tech пропонує значно соліднішу батарею на 87 кВт-год.

Оскільки Megane E-Tech базується на гнучкій архітектурі AmpR Medium (яку також використовують Nissan Ariya та Nissan Leaf), технічний потенціал для модернізації є великим. За неофіційними даними, Renault планує інтегрувати нові акумуляторні блоки від компанії AESC, виробництво яких буде локалізовано у Франції. Це дозволить суттєво перевищити поточний запас ходу в 454 км за циклом WLTP.

Чому це важливо для Renault?

Вихід Megane E-Tech був сміливим рішенням, але конкуренція в сегменті електричних кросоверів стала надзвичайно жорсткою. Оновлення має не лише виправити технічні “вузькі місця”, а й консолідувати модельний ряд бренду. Збільшення ємності акумулятора зробить Megane E-Tech повноцінним учасником ринку, здатним конкурувати з бестселерами класу. Поява моделі в офіційних дилерських центрах очікується у 2026 році.