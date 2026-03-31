Обрано краще авто Східної Європи Autobest 2026

Організатори премії Autobest визначили найкращий автомобіль року в Європі. У 2026 році перемогу здобув електричний Renault 4, а до оцінювання вперше долучилися не лише журналісти, а й широка аудиторія.
Сергій Матусяк
31 березня, 09:15
У конкурсі Autobest Conquest 2026, де щороку обирають найкращу автомобільну покупку в Європі, переміг новий електричний Renault 4. Результати визначали за сумою балів журі з 33 країн, а також голосів користувачів, які вперше враховувалися у фінальному підсумку.

Новий формат голосування

У 2026 році організатори змінили підхід до визначення переможця. Окрім професійного журі, до оцінювання долучили й глядачів.

Спочатку експерти сформували список фіналістів, після чого відкрили онлайн-голосування. Воно тривало з 19 січня до 28 березня на офіційному сайті премії та на медіаплатформах у країнах-учасницях. Загалом було зібрано понад 10 мільйонів голосів.

Такий підхід частково нагадує формат українського конкурсу «Автомобіль року в Україні», де також поєднують оцінки експертів і аудиторії.

Олег Василевський, член журі Autobest від України:

Алгоритм вибору кращого авто дещо схожий на голосування в акції «Автомобіль року в Україні» autoroku.ua, яка 3 квітня в прямому ефірі оголосить національних переможців. Проте в Autobest члени журі спочатку обрали фіналістів, а вже потім за них голосувала громадськість.

Хто ще отримав нагороди

Окрім головної перемоги Renault 4, організатори відзначили моделі в окремих категоріях.

  • Fiat Grande Panda отримав нагороду за дизайн.
  • MG S5 визнали найкращим за технологіями.
  • Citroën C3 Aircross відзначили як найзручніший у використанні автомобіль.

Фінальний результат визначали за сумою балів у кількох категоріях.

Що відомо про переможця

Renault 4 у новому поколінні — це електромобіль, який відсилає до класичної моделі бренду, але побудований на сучасній платформі.

Його перемога в Autobest свідчить про попит на компактні електричні моделі в Європі, особливо у сегменті доступних автомобілів.

Інновація в голосуванні

Серед учасників онлайн-голосування організатори провели розіграш. Переможницею стала учасниця з Німеччини, яка отримала новий Renault 4.

Зміна формату голосування демонструє спробу організаторів зробити премію більш відкритою до думки споживачів.

