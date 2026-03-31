Выбрано лучшее авто Восточной Европы Autobest 2026 Autobest 2026

ФОТО: Автобест|
Renault 4 - победитель конкурса Autobest 2026
В конкурсе Autobest Conquest 2026, где ежегодно выбирают лучшую автомобильную покупку в Европе, победил новый электрический Renault 4. Результаты определяли по сумме баллов жюри из 33 стран, а также голосов пользователей, которые впервые учитывались в финальном итоге.
Новый формат голосования
В 2026 году организаторы изменили подход к определению победителя. Кроме профессионального жюри, к оценке привлекли и зрителей.
Сначала эксперты сформировали список финалистов, после чего открыли онлайн-голосование. Оно продолжалось с 19 января по 28 марта на официальном сайте премии и на медиаплатформах в странах-участницах. Всего было собрано более 10 миллионов голосов.
Такой подход частично напоминает формат украинского конкурса "Автомобиль года в Украине", где также сочетают оценки экспертов и аудитории.
Олег Василевский, член жюри Autobest от Украины:
Алгоритм выбора лучшего авто несколько похож на голосование в акции "Автомобиль года в Украине" autoroku.ua, которая 3 апреля в прямом эфире объявит национальных победителей. Однако в Autobest члены жюри сначала выбрали финалистов, а уже потом за них голосовала общественность.
Кто еще получил награды
Кроме главной победы Renault 4, организаторы отметили модели в отдельных категориях.
- Fiat Grande Panda получил награду за дизайн.
- MG S5 признали лучшим по технологиям.
- Citroën C3 Aircross отметили как самый удобный в использовании автомобиль.
Финальный результат определяли по сумме баллов в нескольких категориях.
Что известно о победителе
Renault 4 в новом поколении - это электромобиль, который отсылает к классической модели бренда, но построен на современной платформе.
Его победа в Autobest свидетельствует о спросе на компактные электрические модели в Европе, особенно в сегменте доступных автомобилей.
Инновация в голосовании
Среди участников онлайн-голосования организаторы провели розыгрыш. Победительницей стала участница из Германии, которая получила новый Renault 4.
Изменение формата голосования демонстрирует попытку организаторов сделать премию более открытой к мнению потребителей.