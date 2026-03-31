Выбрано лучшее авто Восточной Европы Autobest 2026 Autobest 2026

В конкурсе Autobest Conquest 2026, где ежегодно выбирают лучшую автомобильную покупку в Европе, победил новый электрический Renault 4. Результаты определяли по сумме баллов жюри из 33 стран, а также голосов пользователей, которые впервые учитывались в финальном итоге.

Кстати больше подробностей о Renault 4

Новый формат голосования

В 2026 году организаторы изменили подход к определению победителя. Кроме профессионального жюри, к оценке привлекли и зрителей.

Сначала эксперты сформировали список финалистов, после чего открыли онлайн-голосование. Оно продолжалось с 19 января по 28 марта на официальном сайте премии и на медиаплатформах в странах-участницах. Всего было собрано более 10 миллионов голосов.

Такой подход частично напоминает формат украинского конкурса "Автомобиль года в Украине", где также сочетают оценки экспертов и аудитории.

Олег Василевский, член жюри Autobest от Украины:

Алгоритм выбора лучшего авто несколько похож на голосование в акции "Автомобиль года в Украине" autoroku.ua, которая 3 апреля в прямом эфире объявит национальных победителей. Однако в Autobest члены жюри сначала выбрали финалистов, а уже потом за них голосовала общественность.

Кто еще получил награды

Кроме главной победы Renault 4, организаторы отметили модели в отдельных категориях.

Fiat Grande Panda получил награду за дизайн.

получил награду за дизайн. MG S5 признали лучшим по технологиям.

признали лучшим по технологиям. Citroën C3 Aircross отметили как самый удобный в использовании автомобиль.

Финальный результат определяли по сумме баллов в нескольких категориях.

Что известно о победителе

Renault 4 в новом поколении - это электромобиль, который отсылает к классической модели бренда, но построен на современной платформе.

Его победа в Autobest свидетельствует о спросе на компактные электрические модели в Европе, особенно в сегменте доступных автомобилей.

Также интересно какие электромобили до 10 00 долларов реально купить в Украине

Инновация в голосовании

Среди участников онлайн-голосования организаторы провели розыгрыш. Победительницей стала участница из Германии, которая получила новый Renault 4.

Изменение формата голосования демонстрирует попытку организаторов сделать премию более открытой к мнению потребителей.