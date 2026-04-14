Renault готовит улучшенный Megane: подробности

Несмотря на значительный камуфляж прототипа, общие контуры кузова остались узнаваемыми. Однако, даже сквозь защитную пленку заметны изменения в оптике. Французские дизайнеры пересмотрели рисунок светодиодных дневных ходовых огней, чтобы приблизить внешний вид Megane E-Tech к новым моделям компании – Scenic E-Tech и Symbioz.

Задняя часть также получила порцию обновлений: разработчики интегрировали новые светодиодные фонари и несколько изменили форму бампера, что придало автомобилю свежего вида, пишет Carscoops.

Большая батарея – лучший запас хода лучший запас хода

Главная интрига обновления кроется под кузовом. Текущая модель комплектуется аккумуляторами на 40 кВт-ч и 60 кВт-ч, что по современным меркам недостаточно для комфортных путешествий. Для сравнения: “старший брат” Scenic E-Tech предлагает значительно более солидную батарею на 87 кВт-ч.

Поскольку Megane E-Tech базируется на гибкой архитектуре AmpR Medium (которую также используют Nissan Ariya и Nissan Leaf), технический потенциал для модернизации является большим. По неофициальным данным, Renault планирует интегрировать новые аккумуляторные блоки от компании AESC, производство которых будет локализовано во Франции. Это позволит существенно превысить текущий запас хода в 454 км по циклу WLTP.

Почему это важно для Renault?

Выход Megane E-Tech был смелым решением, но конкуренция в сегменте электрических кроссоверов стала чрезвычайно жесткой. Обновление должно не только исправить технические “узкие места”, но и консолидировать модельный ряд бренда. Увеличение емкости аккумулятора сделает Megane E-Tech полноценным участником рынка, способным конкурировать с бестселлерами класса. Появление модели в официальных дилерских центрах ожидается в 2026 году.