Nissan NX8: новий технологічний позашляховик за ціною компактного кросовера

При початковій ціні близько 21 900 доларів США, новинка коштує менше, ніж компактний Kicks, проте пропонує значно більше простору та технологій, пише Carscoops. За своїми розмірами Nissan NX8 займає нішу між популярними моделями X-Trail (Rogue) та більшим Pathfinder.

Читайте також: Новий Nissan Leaf має серйозні проблеми: авто може загорітися навіть на парковці

Довжина автомобіля становить 4870 мм, ширина – 1920 мм, а висота – 1680 мм. Колісна база у 2917 мм навтіь більша за базу Pathfinder. Це дозволило інженерам створити надзвичайно просторий п’ятимісний салон, що за рівнем комфорту може конкурувати з мінівенами. Дизайн екстер’єру виконаний у новій стилістиці бренду з “чистими” поверхнями та передньою частиною без традиційної решітки радіатора. Виразності образу додають денні ходові вогні на всю ширину кузова та сучасна OLED-оптика ззаду.

Цифровий салон: більше екранів, ніж у люксових брендів

Інтер’єр NX8 вражає своєю цифровізацією. На передній панелі розташовані два величезні 15,6-дюймові сенсорні дисплеї інформаційно-розважальної системи, які доповнює 10,25-дюймова цифрова панель приладів. За продуктивність системи відповідає флагманський чип Qualcomm Snapdragon 8295P. До списку преміальних опцій увійшли:

63-дюймовий проєкційний дисплей із доповненою реальністю (AR-HUD);

Аудіосистема з 25 динаміками;

Крісла AI Zero Gravity 2.0 із функціями масажу, підігріву та вентиляції;

Бортовий холодильник та інтелектуальна система запобігання заколисуванню.

До слова, салон легко трансформується: спинки передніх сидінь можна повністю відкинути, перетворивши внутрішній простір на зону для відпочинку або спальне місце.

Силові агрегати та вражаючий запас ходу

Nissan NX8 пропонується у двох електрифікованих версіях, кожна з яких оснащена літій-залізо-фосфатними батареями виробництва CATL:

EREV (з подовжувачем ходу) : Використовує 1,5-літровий турбодвигун як генератор та електромотор потужністю 335 к.с. Комбінований запас ходу за циклом CLTC становить вражаючі 1450 км, а виключно на електротязі авто може проїхати до 310 км.

: Використовує 1,5-літровий турбодвигун як генератор та електромотор потужністю 335 к.с. Комбінований запас ходу за циклом CLTC становить вражаючі 1450 км, а виключно на електротязі авто може проїхати до 310 км. Повністю електрична версія (BEV): Доступна у варіантах на 288 к.с. або 335 кінських сил. Старша модифікація з батареєю на 81 кВт·год підтримує надшвидку зарядку (до 463 кВт), що дозволяє поповнити заряд з 10% до 80% всього за 12 хвилин. Запас ходу досягає 650 км.

Також цікаво: Кого возитимуть півтора десятка пікапів Nissan Navara, переданих у вертолітні частини

Безпека та доступність

Позашляховик оснащений передовою системою допомоги водієві Momenta, яка працює на основі 29 датчиків, включаючи високоточний LiDAR на даху. Це забезпечує автомобілю розширені можливості автономного керування. На даний момент ціни в Китаї стартують від 149 900 юанів (близько 21 900 доларів), що робить NX8 одним із найпривабливіших пропозицій у своєму класі. Хоча спочатку модель орієнтована на внутрішній ринок, Nissan розглядає можливість експорту новинки в інші регіони.