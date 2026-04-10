Nissan NX8: новый технологичный внедорожник по цене компактного кроссовера

При начальной цене около 21 900 долларов США, новинка стоит меньше, чем компактный Kicks, однако предлагает значительно больше пространства и технологий, пишет Carscoops. По своим размерам Nissan NX8 занимает нишу между популярными моделями X-Trail (Rogue) и большим Pathfinder.

Длина автомобиля составляет 4870 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1680 мм. Колесная база в 2917 мм даже больше базы Pathfinder. Это позволило инженерам создать чрезвычайно просторный пятиместный салон, что по уровню комфорта может конкурировать с минивэнами. Дизайн экстерьера выполнен в новой стилистике бренда с “чистыми” поверхностями и передней частью без традиционной решетки радиатора. Выразительности образу добавляют дневные ходовые огни на всю ширину кузова и современная OLED-оптика сзади.

Цифровой салон: больше экранов, чем у люксовых брендов

Интерьер NX8 поражает своей цифровизацией. На передней панели расположены два огромных 15,6-дюймовых сенсорных дисплея информационно-развлекательной системы, которые дополняет 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. За производительность системы отвечает флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8295P. В список премиальных опций вошли:

63-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью (AR-HUD);

Аудиосистема с 25 динамиками;

Кресла AI Zero Gravity 2.0 с функциями массажа, подогрева и вентиляции;

Бортовой холодильник и интеллектуальная система предотвращения укачивания.

К слову, салон легко трансформируется: спинки передних сидений можно полностью откинуть, превратив внутреннее пространство в зону для отдыха или спальное место.

Силовые агрегаты и впечатляющий запас хода

Nissan NX8 предлагается в двух электрифицированных версиях, каждая из которых оснащена литий-железо-фосфатными батареями производства CATL:

EREV (с удлинителем хода) : Использует 1,5-литровый турбодвигатель в качестве генератора и электромотор мощностью 335 л.с. Комбинированный запас хода по циклу CLTC составляет впечатляющие 1450 км, а исключительно на электротяге авто может проехать до 310 км.

: Использует 1,5-литровый турбодвигатель в качестве генератора и электромотор мощностью 335 л.с. Комбинированный запас хода по циклу CLTC составляет впечатляющие 1450 км, а исключительно на электротяге авто может проехать до 310 км. Полностью электрическая версия (BEV): Доступна в вариантах на 288 л.с. или 335 лошадиных сил. Старшая модификация с батареей на 81 кВт-ч поддерживает сверхбыструю зарядку (до 463 кВт), что позволяет пополнить заряд с 10% до 80% всего за 12 минут. Запас хода достигает 650 км.

Безопасность и доступность

Внедорожник оснащен передовой системой помощи водителю Momenta, которая работает на основе 29 датчиков, включая высокоточный LiDAR на крыше. Это обеспечивает автомобилю расширенные возможности автономного управления. На данный момент цены в Китае стартуют от 149 900 юаней (около 21 900 долларов), что делает NX8 одним из самых привлекательных предложений в своем классе. Хотя изначально модель ориентирована на внутренний рынок, Nissan рассматривает возможность экспорта новинки в другие регионы.