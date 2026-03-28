Найдоступніший кросовер Nissan стає ще дешевшим: ціни на Kicks у США падають

Ціни на вживані Nissan Kicks 2017–2020 років на аукціонах США поступово знижуються. За даними аналітики аукціонних продажів AutoAstat, середня вартість таких авто станом на лютий 2026 року становить близько 2433 доларів.

Як змінювались ціни

Ще на початку 2024 року Nissan Kicks тримався на рівні понад 3,2–3,4 тисячі доларів. У певні місяці середня ціна навіть наближалась до 3,5 тисяч доларів.

Проте вже з літа 2024 року ринок почав поступово охолоджуватись. Ціни пішли вниз, а до кінця року середня вартість опустилась до приблизно 2,7–2,9 тисячі доларів.

У 2025 році падіння продовжилось, хоча й більш плавно. Ринок стабілізувався, але загальний тренд залишився негативним.

Скільки коштує зараз

Станом на лютий 2026 року середня ціна Nissan Kicks складає близько 2433 доларів.

Це приблизно на 800–1000 доларів дешевше, ніж пікові значення у 2024 році. Фактично, модель втратила близько чверті своєї вартості на аукціонах.

Чому дешевшає Nissan Kicks

Причин кілька. По-перше, це масовість моделі — Nissan Kicks активно продавався у США, тому пропозиція на вторинному ринку велика.

По-друге, це бюджетний сегмент. Такі авто швидше дешевшають, адже їх часто купують як доступний транспорт, а не як інвестицію.

По-третє, конкуренція. На ринку з’являється все більше компактних кросоверів, зокрема гібридів та електромобілів, які відтягують попит.



Що це означає для українців

Для українських покупців це хороша новина. Nissan Kicks традиційно популярний серед тих, хто шукає недорогий кросовер зі США.

З урахуванням доставки, ремонту та розмитнення, кінцева ціна залишається доступною у своєму класі.

Водночас варто враховувати стан авто після ДТП, адже більшість машин з аукціонів продаються з пошкодженнями.

Висновок

Nissan Kicks продовжує дешевшати, і наразі це один із найдоступніших варіантів серед компактних кросоверів зі США. Якщо тренд збережеться, у найближчі місяці ціни можуть ще трохи просісти, але вже зараз вони виглядають привабливо для покупців.