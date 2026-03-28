Самый доступный кроссовер Nissan становится еще дешевле: цены на Kicks в США падают

Цены на подержанные Nissan Kicks 2017–2020 годов на аукционах США постепенно снижаются. По данным аналитики аукционных продаж AutoAstat, средняя стоимость таких авто по состоянию на февраль 2026 года составляет около 2433 долларов.

Как менялись цены

Еще в начале 2024 года Nissan Kicks держался на уровне более 3,2–3,4 тысячи долларов. В определенные месяцы средняя цена даже приближалась к 3,5 тысяч долларов.

Однако уже с лета 2024 года рынок начал постепенно охлаждаться. Цены пошли вниз, а к концу года средняя стоимость опустилась до примерно 2,7–2,9 тысяч долларов.

В 2025 году падение продолжилось, хотя и более плавно. Рынок стабилизировался, но общий тренд остался отрицательным.

Сколько стоит сейчас

По состоянию на февраль 2026 года средняя цена Nissan Kicks составляет около 2433 долларов.

Это примерно на 800–1000 долларов дешевле, чем пиковые значения в 2024 году. Фактически, модель потеряла около четверти своей стоимости на аукционах.

Почему дешевеет Nissan Kicks

Причин несколько. Во-первых, это массовость модели - Nissan Kicks активно продавался в США, поэтому предложение на вторичном рынке большое.

Во-вторых, это бюджетный сегмент. Такие авто быстрее дешевеют, ведь их часто покупают как доступный транспорт, а не как инвестицию.

В-третьих, конкуренция. На рынке появляется все больше компактных кроссоверов, в частности гибридов и электромобилей, которые оттягивают спрос.



Что это значит для украинцев

Для украинских покупателей это хорошая новость. Nissan Kicks традиционно популярен среди тех, кто ищет недорогой кроссовер из США.

С учетом доставки, ремонта и растаможки, конечная цена остается доступной в своем классе.

В то же время стоит учитывать состояние авто после ДТП, ведь большинство машин с аукционов продаются с повреждениями.

Вывод

Nissan Kicks продолжает дешеветь, и сейчас это один из самых доступных вариантов среди компактных кроссоверов из США. Если тренд сохранится, в ближайшие месяцы цены могут еще немного просесть, но уже сейчас они выглядят привлекательно для покупателей.