Цены на Jeep Grand Cherokee из США упали почти на треть

Стоимость Jeep Grand Cherokee 2015–2018 годов выпуска на страховых аукционах США продолжает снижаться. Как свидетельствуют данные статистики продаж автоаукционов США сервиса AutoAstat, средняя цена таких автомобилей по состоянию на февраль 2026 года составляет примерно $4 146, что значительно меньше, чем два года назад.

За два года цена упала более чем на $1 500

Еще в начале 2024 года средняя стоимость Jeep Grand Cherokee этого поколения держалась на уровне $5 600–$5 800.

Однако уже во второй половине 2024 года цены начали постепенно снижаться. Самое заметное падение произошло осенью 2024 года, когда средняя цена опустилась примерно до $4 800.

После этого рынок перешел в фазу относительной стабилизации, но общий тренд остался нисходящим.

Минимальные значения за последние годы

В начале 2026 года средняя цена на аукционах опустилась до $4 100–$4 200, что является одним из самых низких показателей за последний период.

Таким образом, за два года средняя стоимость Jeep Grand Cherokee этого поколения на страховых аукционах снизилась примерно на 25–30%.

Почему дешевеют популярные кроссоверы

Jeep Grand Cherokee 2015–2018 годов остается довольно популярным среди украинских покупателей автомобилей из США. Однако на цены влияют несколько факторов.

Во-первых, эти автомобили постепенно стареют, что естественно снижает их рыночную стоимость. Во-вторых, на аукционах постоянно растет количество предложений.

Кроме того, спрос на некоторые бензиновые внедорожники постепенно снижается из-за высокого расхода топлива.

Сколько может стоить авто в Украине

Даже если автомобиль купить на аукционе примерно за $4–5 тысяч, его конечная стоимость после доставки, ремонта и растаможки будет значительно больше.

В зависимости от состояния авто и комплектации, готовый к эксплуатации Jeep Grand Cherokee этого поколения в Украине обычно стоит $18–25 тысяч.