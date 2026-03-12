Ціни на Jeep Grand Cherokee зі США впали майже на третину

Вартість Jeep Grand Cherokee 2015–2018 років випуску на страхових аукціонах США продовжує знижуватися. Як свідчать дані статистики продажів автоаукціонів США сервісу AutoAstat, середня ціна таких автомобілів станом на лютий 2026 року становить приблизно $4 146, що значно менше, ніж два роки тому.

За два роки ціна впала більш ніж на $1 500

Ще на початку 2024 року середня вартість Jeep Grand Cherokee цього покоління трималася на рівні $5 600–$5 800.

Однак уже в другій половині 2024 року ціни почали поступово знижуватися. Найпомітніше падіння відбулося восени 2024 року, коли середня ціна опустилася приблизно до $4 800.

Після цього ринок перейшов у фазу відносної стабілізації, але загальний тренд залишився спадним.

Мінімальні значення за останні роки

На початку 2026 року середня ціна на аукціонах опустилася до $4 100–$4 200, що є одним із найнижчих показників за останній період.

Таким чином, за два роки середня вартість Jeep Grand Cherokee цього покоління на страхових аукціонах знизилася приблизно на 25–30%.

Чому дешевшають популярні кросовери

Jeep Grand Cherokee 2015–2018 років залишається доволі популярним серед українських покупців автомобілів зі США. Проте на ціни впливають кілька факторів.

По-перше, ці автомобілі поступово старішають, що природно знижує їхню ринкову вартість. По-друге, на аукціонах постійно зростає кількість пропозицій.

Крім того, попит на деякі бензинові позашляховики поступово знижується через високі витрати пального.

Скільки може коштувати авто в Україні

Навіть якщо автомобіль купити на аукціоні приблизно за $4–5 тисяч, його кінцева вартість після доставки, ремонту та розмитнення буде значно більшою.

Залежно від стану авто та комплектації, готовий до експлуатації Jeep Grand Cherokee цього покоління в Україні зазвичай коштує $18–25 тисяч.