Дизайн будущего: Nissan Juke стал электромобилем с радикальной внешностью

Новинка настолько отличается от всего, что бренд представлял ранее, что ее легко спутать с футуристическим концепт-каром. Тем не менее, производитель уверяет: именно таким увидят серийный автомобиль первые покупатели уже весной 2027 года, пишет Carscoops.

Читайте также: Nissan NX8: новый технологичный внедорожник по цене компактного кроссовера

Платформа альянса и британская прописка

Новый Juke EV станет исключительно электрической моделью. В его основу легла современная архитектура CMF-EV (AmpR Medium), которая уже успешно используется в Nissan Ariya, Nissan LEAF и Renault Megane E-Tech. Это позволит кроссоверу получить передовые технологии привода и значительно улучшить динамические характеристики.

Производство новинки развернут на заводе в британском Сандерленде, где также собирают LEAF. Несмотря на полный переход на электричество в новом поколении, Nissan решил оставить на рынке и текущую гибридную версию второго поколения. Старую модель обновят внешне, чтобы она соответствовала свежему стилю бренда, и будут продавать параллельно с новым электрокаром.

Визуальный манифест: отказ от привычных форм

Внешний вид нового Nissan Juke стал главной темой обсуждений фанатов. Дизайнеры отказались от плавных линий в пользу острых, неровных граней и агрессивной черной решетки радиатора. Ярко-зеленый оттенок кузова подчеркивает угловатые колесные арки и сложную пластику дверей. Однако некоторые фирменные черты сохранились.

Например, ручки задних дверей все еще расположены на стойках, что является данью традициям модели с момента ее появления в 2010 году. Задняя часть также получила складные светодиодные фонари и дверь багажника необычной формы, которые завершают этот футуристический образ. Интерьер пока держат в тайне, ожидается, что он будет не менее технологичным, чем внешность.

Техническая начинка и батареи

Хотя окончательные спецификации еще не обнародованы, эксперты прогнозируют, что Juke EV позаимствует аккумуляторные блоки у родственных моделей. Наиболее вероятными вариантами являются батареи емкостью 52 кВт-ч для базовых версий и 75 кВт-ч для топовых модификаций. Также кроссовер будет поддерживать технологию двунаправленной зарядки, что позволит автомобилю питать электрические устройства или даже отдавать энергию обратно в сеть.

Также интересно: Самый доступный кроссовер Nissan становится еще дешевле: цены на Kicks в США падают

В общем, сохранив свою эпатажность, кроссовер получил серьезную техническую базу от старших моделей альянса. Решение продавать электрическую новинку вместе с обновленным гибридом предыдущего поколения является стратегически оправданным для Nissan: так компания сможет удовлетворить как сторонников экологического транспорта, так и консервативных водителей.