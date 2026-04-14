"Електромобіль з бензобаком": новий Nissan Rogue став економним, як Toyota RAV4

Як зазначає Carscoops, зовнішність нового Nissan Rogue стала значно зухвалішою. Дизайнери відійшли від стриманих ліній попередника, зробивши ставку на гострі грані та агресивні форми. Передня частина кросовера виділяється величезною чорною решіткою радіатора, в яку інтегровані вузькі денні ходові вогні.

Читайте також: Дизайн майбутнього: Nissan Juke став електромобілем із радикальною зовнішністю

Нижня частина бампера з трикутними повітрозабірниками створює образ, який за своєю сміливістю випереджає навіть Hyundai Tucson. Бічний профіль автомобіля підкреслено складними виштамповками на дверях, що додає кузову кремезності. Задня частина не відстає від сучасних трендів: з’явилася світлова панель на всю ширину багажника та складні світлодіодні ліхтарі, що візуально розширюють авто.

В чому секрет системи e-Power?

Найголовніша новина ховається під капотом. Rogue 2027 року стане першою моделлю бренду в США, яка використає систему Nissan e-Power. На відміну від традиційних гібридів Toyota чи Honda, де двигун внутрішнього згоряння може приводити в рух колеса, схема від Nissan працює інакше.

Колеса обертає виключно потужний електродвигун. Бензиновий агрегат у цій системі виконує роль компактного бортового генератора, який лише заряджає батарею та живить інвертор. Очікується, що основу установки складе 1,5-літровий трициліндровий турбодвигун. Така конфігурація дозволяє водієві отримати миттєве прискорення та плавність ходу електрокара, не турбуючись про пошук зарядної станції.

Детальніше: Тест-драйв Nissan X-Trail N-Treck: неочікуваний досвід

Битва за покупця: деталі запуску

Хоча повний перелік характеристик Nissan оприлюднить ближче до старту продажів, уже зрозуміло, що Rogue робитиме ставку на технологічну перевагу. Поєднання футуристичного дизайну, який затьмарює стриманий стиль RAV4, та економічності системи e-Power має залучити нову аудиторію. Перші серійні машини з’являться в автосалонах вже наприкінці поточного року, тоді ж стануть відомі й ціни для північноамериканського ринку.

Новий Nissan Rogue має всі шанси перехопити ініціативу в класі середньорозмірних кросоверів. “Електрокар, який не треба заряджати від розетки” може стати ідеальним варіантом для покупців, які хочуть отримати поєднання переваг традиційних авто з ДВЗ та класичних EV.