Незвичайний 500-сильний пікап-кабріолет продають в Україні за шалені гроші

Chevrolet SSR
На українському авторинку з’явилась незвична пропозиція — у Кривому Розі виставили на продаж рідкісний пікап-кабріолет Chevrolet SSR 2005 року. Автомобіль поєднує в собі риси класичного американського пікапа та кабріолета і належить до нішевих моделей, які вже мають колекційну цінність. Про нього пише topgir.com.ua.
Що це за автомобіль
Модель випускалася у 2003–2006 роках і створювалась як ретро-інтерпретація пікапів 1940–50-х років. Головна особливість — жорсткий складаний дах, що перетворює авто на кабріолет.
Конкретний екземпляр оснащений:
- бензиновим двигуном V8 об’ємом 6,0 л
- механічною коробкою передач
- заднім приводом
Пробіг становить лише 25 тис. км, що для 20-річного авто є дуже низьким показником.
Тюнінг і потужність
Автомобіль зазнав серйозних доопрацювань. Зокрема:
- встановлено компресор
- модернізовано підвіску
- перероблено вихлопну систему
У результаті потужність двигуна зросла приблизно до 500 к.с., що суттєво перевищує заводські показники.
Стан і історія
За словами продавця:
- авто зберігалося у теплому гаражі
- повністю обслужене
- не потребує вкладень
- встановлені нові шини
Відомо, що автомобіль мав трьох власників. Остання перереєстрація відбулася у лютому 2025 року.
Ціна питання
Вартість становить 40 000 доларів. Це близько 1,74 млн грн за сьогоднішнім курсом. Для подібних нішевих моделей ціна виглядає відносно доступною, особливо з урахуванням стану та доопрацювань.
Чому це рідкість
Chevrolet SSR ніколи не був масовим автомобілем навіть у США. В Україні такі машини практично не зустрічаються, тому поява одразу двох екземплярів на ринку — виняткова ситуація.
Модель цікава одразу кільком категоріям покупців:
- колекціонерам американських авто
- поціновувачам ретро-дизайну
- ентузіастам нестандартних автомобілів
Аналітика
Попит на подібні автомобілі в Україні залишається вузьким, однак стабільним. На фоні зростання інтересу до унікальних авто та youngtimer-моделей такі пропозиції поступово переходять із категорії “екзотики” у сегмент інвестиційних автомобілів.
Водночас тюнінг може як підвищувати цінність авто, так і звужувати коло потенційних покупців — особливо серед колекціонерів, які часто шукають максимально оригінальні екземпляри.