Незвичайний 500-сильний пікап-кабріолет продають в Україні за шалені гроші

На українському авторинку з’явилась незвична пропозиція — у Кривому Розі виставили на продаж рідкісний пікап-кабріолет Chevrolet SSR 2005 року. Автомобіль поєднує в собі риси класичного американського пікапа та кабріолета і належить до нішевих моделей, які вже мають колекційну цінність. Про нього пише topgir.com.ua.

Читайте також: Mazda готує 600-сильний пікап: незвичайна ідея з китайським корінням

Що це за автомобіль

Модель випускалася у 2003–2006 роках і створювалась як ретро-інтерпретація пікапів 1940–50-х років. Головна особливість — жорсткий складаний дах, що перетворює авто на кабріолет.

Конкретний екземпляр оснащений:

бензиновим двигуном V8 об’ємом 6,0 л

механічною коробкою передач

заднім приводом

Пробіг становить лише 25 тис. км, що для 20-річного авто є дуже низьким показником.

Тюнінг і потужність

Автомобіль зазнав серйозних доопрацювань. Зокрема:

встановлено компресор

модернізовано підвіску

перероблено вихлопну систему

У результаті потужність двигуна зросла приблизно до 500 к.с., що суттєво перевищує заводські показники.

Стан і історія

За словами продавця:

авто зберігалося у теплому гаражі

повністю обслужене

не потребує вкладень

встановлені нові шини

Відомо, що автомобіль мав трьох власників. Остання перереєстрація відбулася у лютому 2025 року.

Ціна питання

Вартість становить 40 000 доларів. Це близько 1,74 млн грн за сьогоднішнім курсом. Для подібних нішевих моделей ціна виглядає відносно доступною, особливо з урахуванням стану та доопрацювань.

Чому це рідкість

Chevrolet SSR ніколи не був масовим автомобілем навіть у США. В Україні такі машини практично не зустрічаються, тому поява одразу двох екземплярів на ринку — виняткова ситуація.

Модель цікава одразу кільком категоріям покупців:

колекціонерам американських авто

поціновувачам ретро-дизайну

ентузіастам нестандартних автомобілів

Аналітика

Попит на подібні автомобілі в Україні залишається вузьким, однак стабільним. На фоні зростання інтересу до унікальних авто та youngtimer-моделей такі пропозиції поступово переходять із категорії “екзотики” у сегмент інвестиційних автомобілів.

Водночас тюнінг може як підвищувати цінність авто, так і звужувати коло потенційних покупців — особливо серед колекціонерів, які часто шукають максимально оригінальні екземпляри.