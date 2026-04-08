Оригинальный 500-сильный пикап-кабриолет продают в Украине за бешеные деньги

На украинском авторынке появилось необычное предложение - в Кривом Роге выставили на продажу редкий пикап-кабриолет Chevrolet SSR 2005 года. Автомобиль сочетает в себе черты классического американского пикапа и кабриолета и относится к нишевым моделям, которые уже имеют коллекционную ценность. О нем пишет topgir.com.ua.

Что это за автомобиль

Модель выпускалась в 2003–2006 годах и создавалась как ретро-интерпретация пикапов 1940–50-х годов. Главная особенность - жесткая складная крыша, превращающая авто в кабриолет.

Конкретный экземпляр оснащен:

бензиновым двигателем V8 объемом 6,0 л

механической коробкой передач

задним приводом

Пробег составляет всего 25 тыс. км, что для 20-летнего авто является очень низким показателем.

Тюнинг и мощность

Автомобиль подвергся серьезным доработкам. В частности:

установлен компрессор

модернизирована подвеска

переработана выхлопная система

В результате мощность двигателя выросла примерно до 500 л.с., что существенно превышает заводские показатели.

Состояние и история

По словам продавца:

авто хранилось в теплом гараже

полностью обслужено

не требует вложений

установлены новые шины

Известно, что автомобиль имел трех владельцев. Последняя перерегистрация состоялась в феврале 2025 года.

Цена вопроса

Стоимость составляет 40 000 долларов. Это около 1,74 млн грн по сегодняшнему курсу. Для подобных нишевых моделей цена выглядит относительно доступной, особенно с учетом состояния и доработок.

Почему это редкость

Chevrolet SSR никогда не был массовым автомобилем даже в США. В Украине такие машины практически не встречаются, поэтому появление сразу двух экземпляров на рынке - исключительная ситуация.

Модель интересна сразу нескольким категориям покупателей:

коллекционерам американских авто

ценителям ретро-дизайна

энтузиастам нестандартных автомобилей

Аналитика

Спрос на подобные автомобили в Украине остается узким, однако стабильным. На фоне роста интереса к уникальным авто и youngtimer-моделей такие предложения постепенно переходят из категории “экзотики” в сегмент инвестиционных автомобилей.

В то же время тюнинг может как повышать ценность авто, так и сужать круг потенциальных покупателей - особенно среди коллекционеров, которые часто ищут максимально оригинальные экземпляры.