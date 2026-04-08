Оригинальный 500-сильный пикап-кабриолет продают в Украине за бешеные деньги

Chevrolet SSR
На украинском авторынке появилось необычное предложение - в Кривом Роге выставили на продажу редкий пикап-кабриолет Chevrolet SSR 2005 года. Автомобиль сочетает в себе черты классического американского пикапа и кабриолета и относится к нишевым моделям, которые уже имеют коллекционную ценность. О нем пишет topgir.com.ua.
Читайте также: Mazda готовит 600-сильный пикап: необычная идея с китайскими корнями
Что это за автомобиль
Модель выпускалась в 2003–2006 годах и создавалась как ретро-интерпретация пикапов 1940–50-х годов. Главная особенность - жесткая складная крыша, превращающая авто в кабриолет.
Конкретный экземпляр оснащен:
- бензиновым двигателем V8 объемом 6,0 л
- механической коробкой передач
- задним приводом
Пробег составляет всего 25 тыс. км, что для 20-летнего авто является очень низким показателем.
Тюнинг и мощность
Автомобиль подвергся серьезным доработкам. В частности:
- установлен компрессор
- модернизирована подвеска
- переработана выхлопная система
В результате мощность двигателя выросла примерно до 500 л.с., что существенно превышает заводские показатели.
Состояние и история
По словам продавца:
- авто хранилось в теплом гараже
- полностью обслужено
- не требует вложений
- установлены новые шины
Известно, что автомобиль имел трех владельцев. Последняя перерегистрация состоялась в феврале 2025 года.
Цена вопроса
Стоимость составляет 40 000 долларов. Это около 1,74 млн грн по сегодняшнему курсу. Для подобных нишевых моделей цена выглядит относительно доступной, особенно с учетом состояния и доработок.
Почему это редкость
Chevrolet SSR никогда не был массовым автомобилем даже в США. В Украине такие машины практически не встречаются, поэтому появление сразу двух экземпляров на рынке - исключительная ситуация.
Модель интересна сразу нескольким категориям покупателей:
- коллекционерам американских авто
- ценителям ретро-дизайна
- энтузиастам нестандартных автомобилей
Аналитика
Спрос на подобные автомобили в Украине остается узким, однако стабильным. На фоне роста интереса к уникальным авто и youngtimer-моделей такие предложения постепенно переходят из категории “экзотики” в сегмент инвестиционных автомобилей.
В то же время тюнинг может как повышать ценность авто, так и сужать круг потенциальных покупателей - особенно среди коллекционеров, которые часто ищут максимально оригинальные экземпляры.