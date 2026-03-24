Mazda готовит 600-сильный пикап: необычная идея с китайскими корнями

Mazda уже давно сотрудничает с китайским гигантом Changan, и эта кооперация может выйти на новый уровень. В рамках совместного предприятия компании уже выпускают модели вроде EZ-6 и готовят новые электрокары, отмечает Auto24.

Читайте также: Mazda CX-5 2026 уже продается в Австралии – какая цена?

Однако, новый пикап может стать еще одним продуктом этого сотрудничества, пишет Carscoops. фактически, речь идет о ребрендинге китайского электрического пикапа Deepal E07. Это не классический пикап в привычном понимании, а скорее гибрид кроссовера и утилитарника с инновационной конструкцией кузова.

Не просто пикап: трансформер с характеристиками суперкара

Deepal E07 уже сейчас выглядит как нечто ближе к футуристическим решениям вроде Tesla Cybertruck, чем к традиционным моделям Mazda. Его ключевая особенность – это трансформируемый кузов с выдвижной задней частью, что позволяет сочетать функциональность SUV и пикапа.

Технические характеристики тоже впечатляют. Топовая версия оснащается двумя электромоторами и полным приводом, что обеспечивает около 440 кВт (примерно 590–600 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает около 3,9 секунды. Аккумулятор емкостью 90 кВт-ч обеспечивает запас хода до 550 км, что делает модель не только быстрой, но и практичной для повседневного использования.

Почему Mazda смотрит в сторону “суперпикапов”

Идея создания мощного пикапа выглядит логичной на фоне глобальных тенденций. Сегмент быстрых и технологичных пикапов стремительно развивается, что уже подтвердили такие модели, как BYD Shark 6 и гибридные версии Ford Ranger. Для Mazda это также возможность расширить электрическую линейку и уменьшить средние выбросы углекислого газа, что особенно важно для глобальных рынков. Сейчас бренд не имеет собственного полностью самостоятельного пикапа, ведь модель Mazda BT-50 базируется на платформе Isuzu D-Max.

Также интересно: Тест-драйв Mazda CX-60 2026: новая подвеска, новый характер

Пока только концепция, но с реальными шансами

Официального подтверждения запуска такого пикапа под брендом Mazda пока нет. Впрочем, сам факт того, что топ-менеджмент компании открыто обсуждает подобный сценарий, говорит об изменении мышления бренда. Mazda традиционно ассоциируется с эффективностью, технологиями Skyactiv и драйверским характером, но потенциальный электрический пикап мощностью 600 л.с. может стать самым радикальным продуктом в ее истории.