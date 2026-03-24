Mazda готує 600-сильний пікап: незвичайна ідея з китайським корінням

Mazda вже давно співпрацює з китайським гігантом Changan, і ця кооперація може вийти на новий рівень. У рамках спільного підприємства компанії вже випускають моделі на кшталт EZ-6 та готують нові електрокари, зазначає Auto24.

Однак, новий пікап може стати ще одним продуктом цієї співпраці, пише Carscoops. фактично, мова йде про ребрендинг китайського електричного пікапа Deepal E07. Це не класичний пікап у звичному розумінні, а скоріше гібрид кросовера та утилітарника з інноваційною конструкцією кузова.

Не просто пікап: трансформер із характеристиками суперкара

Deepal E07 вже зараз виглядає як щось ближче до футуристичних рішень на кшталт Tesla Cybertruck, ніж до традиційних моделей Mazda. Його ключова особливість – це трансформований кузов із висувною задньою частиною, що дозволяє поєднувати функціональність SUV і пікапа.

Технічні характеристики теж вражають. Топова версія оснащується двома електромоторами та повним приводом, що забезпечує близько 440 кВт (приблизно 590–600 к.с.). Розгін до 100 км/год займає близько 3,9 секунди. Акумулятор ємністю 90 кВт-год забезпечує запас ходу до 550 км, що робить модель не лише швидкою, а й практичною для повсякденного використання.

Чому Mazda дивиться у бік “суперпікапів”

Ідея створення потужного пікапа виглядає логічною на тлі глобальних тенденцій. Сегмент швидких і технологічних пікапів стрімко розвивається, що вже підтвердили такі моделі, як BYD Shark 6 та гібридні версії Ford Ranger. Для Mazda це також можливість розширити електричну лінійку та зменшити середні викиди вуглекислого газу, що особливо важливо для глобальних ринків. Наразі бренд не має власного повністю самостійного пікапа, адже модель Mazda BT-50 базується на платформі Isuzu D-Max.

Поки що лише концепція, але з реальними шансами

Офіційного підтвердження запуску такого пікапа під брендом Mazda поки немає. Втім, сам факт того, що топменеджмент компанії відкрито обговорює подібний сценарій, говорить про зміну мислення бренду. Mazda традиційно асоціюється з ефективністю, технологіями Skyactiv та драйверським характером, але потенційний електричний пікап потужністю 600 к.с. може стати найрадикальнішим продуктом у її історії.