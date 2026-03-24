Mazda CX-5 2026 вже продається в Австралії – яка ціна?

CX-5 отримала чітку структуру комплектацій із поступовим нарощуванням оснащення, пише Autoevolution. Навіть стартове виконання Pure за ціною від 39 990 австралійських доларів (що еквівалентно 27 965 доларам США) демонструє, що бюджетний рівень у новому поколінні значно підтягнули.

Кросовер одразу доступний з повністю світлодіодною оптикою, парктроніками спереду та ззаду, системою моніторингу сліпих зон і сучасним цифровим інтерфейсом. У салоні – цифрова панель приладів і мультимедійна система, двозонний клімат-контроль та базові, але якісні матеріали оздоблення.

Крок вище: більше комфорту та технологій

Версія Evolve за 42 990 австралійських доларів ($30 065) робить помітний крок у бік повсякденного комфорту. Тут з’являються підігрів сидінь, бездротова зарядка, розширена інтеграція смартфона та додаткові зручності, які раніше були доступні лише у дорожчих комплектаціях.

Водночас комплектація Touring, ціна якої починається від 47 490 австралійських доларів (33 210 доларів) додає ще більше преміальних елементів – електрорегулювання сидінь із пам’яттю, підігрів керма, електропривід багажника та розширений набір систем допомоги водієві. Саме ця версія, вірогідно, стане “золотою серединою” для більшості покупців.

Топові версії: ставка на преміум

Дорожчі версії – GT SP за 51 990 австралійських доларів ($36 360) та Akera від 54 990 австралійських доларів ($38 455), вже намагаються грати на полі напівпреміум-сегмента. Список оснащення GT SP включає 19-дюймові диски, аудіосистему Bose, шкіряний салон, контурну підсвітку та систему кругового огляду. Флагманська Akera додає ще більше – ще більший центральний дисплей, панорамний дах, вентиляцію сидінь і розширений функціонал електроприводу багажника.

Без сюрпризів під капотом

Попри повністю новий кузов і салон, технічна частина залишилася максимально консервативною. Кросовер отримав добре знайомий атмосферний двигун серії Skyactiv-G. Цей 2,5-літровий мотор розвиває близько 180 к.с. і 242 Нм крутного моменту, забезпечуючи прогнозовану динаміку та помірну витрату пального. У Mazda свідомо не стали ускладнювати його конструкцію, зробивши ставку на перевірену надійність і простоту обслуговування.